Real Madrid-Club Brügge 2-2

Mandag lovet Emmanuel Dennis at han ville tatovere seg dersom han scoret mot Real Madrid. To mildt sagt uortodokse avslutninger før pause gjør at Dennis nå kan ringe til tatovøren og bestille time.

En sen scoring av Casemiro reddet Real Madrid fra et pinlig hjemmetap.

Uortodoks scoring

For Emmanuel Bonaventure Dennis (21) sjokkerte Real Madrid allerede etter ti minutters spill. Dennis fikk ballen servert på sølvfat av Percy Tau, men avslutningen var mildt sagt uortodoks. Dennis snublet i mottaket, traff ballen med høyrefoten og snublet den i mål med venstre. En tofots-scoring verdig en slapstick-komedie, men det brydde ikke bortelaget seg om.

Dommeren brukte god tid på å få godkjent-signal fra VAR-rommet. Tau var nemlig helt på offside-grensen i situasjonen i forkant av målet. Men målet ble stående, og Club Brügge-spillerne kunne slippe jubelen løs.

Mandag lovet for øvrig Dennis at han ville tatovere seg dersom han scoret mot Real Madrid. Dermed blir det et snarlig besøk til tatovøren for den nigerianske 21-åringen.

27 minutter ut i kampen trodde nok Rafaël Varane at han hadde utlignet, men et fantastisk tigersprang av Simon Mignolet hindret scoring.

Dobbel tatovering?

I motsatt ende var uortodokse Dennis langt fra ferdig med å plage Sergio Ramos & co. Etter 38 minutters spill snappet han ballen fra Luka Modric. Det åpnet seg en motorvei mot Real Madrid-målet. Nigerianeren valgte å gjøre det på en utradisjonell måte også denne gangen. Han kjørte snuble-finten på ny, noe som fintet ut Thibaut Courtois fullstendig. Kanskje to scoringer betyr to tatoveringer? Dennis og lagkompisene tok med seg 2-0-ledelsen inn i garderoben.

Det gikk garantert hett for seg i hjemmegarderoben. Zinedine Zidane valgte å bytte ut keeper Courtois med reservekeeper Alphonse Aréola. Også Nacho ble værende igjen i garderoben. Marcelo erstattet venstrebacken.

Kapteinen utvist

Ti minutter etter pause kom Real Madrid-scoringen. Tyrefekteren Sergio Ramos stanget inn 1-2 etter et herlig innlegg fra Karim Benzema. Slett ikke ufortjent etter spill og sjanser, selv om Dennis fort kunne scoret sitt tredje for kvelden like før.

Temperaturen steg mot slutten av kampen. Club Brügge-kaptein Ruud Vormer fikk to kjappe gule kort og dermed rødt. Fem minutter før slutt utlignet Casemiro etter en presis Toni Kroos-dødball.