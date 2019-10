Brukte 100 000 i måneden på piller, prostituerte og kokain

– Jeg synes ganske lite er reelt. Det er mange som har forventninger om at finansbransjen bare er rus og fest, men slik er det ikke, sier Kristensen.

Produsent og direktør i produksjonsselskapet Fremantle, Petter Testmann-Koch, er enig i at dette ikke representerer finansmiljøet i sin helhet. Men han står fast på at historiene som blir fortalt, er reelle.

– Dette er ikke noe vi har funnet på. Anslagsvis 70 prosent av historiene er ekte, sier Testmann-Koch.

– Hvordan vet dere at historiene som har blitt fortalt, er sanne?

– Alt dette kan ikke faktasjekkes, men vi har fysiske bevis, uten at jeg kan gå inn på detaljene rundt det. Vi hadde ikke hevdet at dette er basert på sanne historier hvis vi ikke hadde hatt ryggdekning for det, slår produsenten fast.

– Ikke blitt lurt

Tom Kristensen er redd for at historiene som har blitt fortalt i forbindelse med arbeidet rundt serien, er for gode til å sjekkes ut.

– Når produsentene har hørt på historiene til disse gutta, med øyne store som tinntallerkener, så tror jeg de har fått ekstra gass og energi, sier Kristensen.

Produsent og Fremantle-direktør Testmann-Koch forstår skepsisen, og mener det er fristende å tro at dette er oppspinn.

– Vi har ikke blitt lurt, og er helt komfortable med at det vi forteller er riktig. Vi påstår ikke at dette gjelder for hele finansmiljøet, men en liten del av det, sier han.