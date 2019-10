Se avslutningen hennes øverst (Video med tillatelse fra NRK)

Hun vant heatet med tiden 54.72. Det er norsk rekord. Den forrige hadde hun også. Den lød på 55.15.

25-åringen er nå kvalifisert for semifinalen i VM. Den løpes onsdag.

– Endelig! Det var gøy å se 54-tallet. Det har jeg venta lenge på, så det var veldig gøy, Amalie Iuel til TV 2.

– Hva er det som gjør at du lykkes i dag?

– Jeg har hatt konkurransefri i seks uker nå, lagt inn en ordentlig treningsperiode og fått gode svar på trening. Under oppvarmingen kjente jeg at jeg virkelig var der. Så tror jeg at når Karsten løp så bra i går at det var med å inspirere meg litt da, sier Iuel.

– Jeg sa det til henne at hun hadde det i seg. Hun porsjonerte ut kreftene veldig bra. Det er deilig å se at det løsnet, sa gullvinneren fra mandag kveld, Karsten Warholm til NRK.

Han trener med Iuel, som også trenes av Leif Olav Alnes.

Både Alnes og Warholm heiet på Iuel fra tribunen.

– Jeg la merke til det. Jeg ser alltid etter dem før start. Så det var betryggende å se dem der oppe, sier hun.

Amalie Iuel forteller at hun hadde en annerledes følelse før starten på tirsdagens forsøk på 400 meter hekk.

– Jeg kjente at under oppvarmingen at det var enn helt annen følelse i kroppen, og det føltes godt. Det var ikke bare nerver og den kvalmen jeg av og til kjenner på. Det var mye spenning og kjente at jeg virkelig gledet meg til å løpe, sier hun til TV 2.

– Da er det bare å gjøre det en gang til da. Nå vet du jo oppskriften?

– Ja, jeg må gjøre det og jeg håper at det er litt krefter igjen i tanken.

– Ja, er det det?

– Ja, jeg føler det nå. Nå må jeg bare komme meg i isbad så fort som mulig og gjøre meg klar til i morgen, sier hun.

Raskest i forsøket var amerikanske Sydney McLaughlin med 54,45. Verdensrekordholder Dalilah Muhammad fra USA hadde 54,87.