– Status er bra. De har gjennomført morgenøkten og kjørt noe terskeltrening. Det ser bra ut og de føler seg fresh, sier landslagslege Ove Talsnes til TV 2.

– De er friskmeldte, forteller han.

Under 5000 meter-finalen måtte Filip Ingebrigtsen gi seg med krampe i magen på slutten av løpet. Talsnes er rolig etter mandagens finale.

– Vi er ikke noe bekymret. Det var selvsagt ubehagelig at Filip måtte stå av på grunn av smerter i magen. Det var langt unna det vi hadde beregnet og håpet på, men han er fin nå og det er ikke noe problem vi har på 1500 meter, forteller landslagslegen.

At Filip Ingebrigtsen har fått krampe i magen og pusteproblemer under et langt løp, er ikke noe nytt.

– Han har hatt det før ja, i varmen i Roma, men det er ikke noe ukjent problem hos løpere at du får litt kramper i magen. Så vi er kjent med det og det er ikke noe ny problemstilling, men det er et fryktelig ugunstig tidspunkt å få det på, midt i et løp når han er så fresh som han er, sier Ove Talsnes som sier at dette er noe som forekommer når man ikke er i dårlig form.

– Det er sånne ting som kommer når man er i ekstremt god form. Når man er i stand til å ta ut mer enn man er vant til.

Det medisinske apparatet rundt Ingebrigtsen-brødrene har noen teknikker for å legge alt til rette inn mot torsdagens kvalifisering til 1500 meter-finalen.

– Det er litt problematisk å jobbe med, men vi har teknikere i forhold til massasje blant annet, og jobber nå med litt pusteteknikker. Så vi har noen verktøy vi bruker. Det er fullt fokus inn mot kvalifiseringen på 1500 meter, og vi føler at vi har god kontroll, sier Talsnes til TV 2.

– Vi ser ikke på dette som noe som helst begrensninger inn mot 1500-meteren, forteller han.