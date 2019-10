Daniel jobber i brannvesenet – så brant huset hans ned

Forsikringsbransjen har de siste tre årene (2016-2018) registrert over 65 000 brannrelaterte skader i norske hjem til en samlet kostand på over 7.2 milliarder kroner. Over 12 700 av disse brannskadene har startet i elektriske anlegg og el-apparater. Disse skadene har samlet kostnad på over 900 millioner kroner.

Fra og med 2016 til august 2019 har Fremtind registrert over 12.000 brannskader blant forsikringskundene i SpareBank 1 til en samlet kostnad på over 1.5 milliarder kroner. Over 3300 av disse har startet i elektriske anlegg eller apparater, til en samlet erstatning på 251 millioner kroner.

Forsikringsselskapets råd for å forebygge brann i elektriske anlegg og apparater:

Når man skal lade elektriske enheter, bør dette foregå på dagtid. Vær sikker på at du bruker originalt utstyr som ikke er skadet.

Skru av om natta. Det er stor brannfare forbundet med å lade mobil og nettbrett om natten. Bruk også originale ladere. Bruk heller ikke oppvask- og vaskemaskiner om natta.

Kontroller sikringsskapet. Har du skrusikringer må du gå over for å stramme til sikringene når det brukes mye strøm. Sjekk at sikringene ikke er uvanlig varme. Etter du har kontrollert, må du huske å lukke sikringsskapet. Dette for at en eventuell brann skal begrenses til skapet lengst mulig.

Kilde: Fremtind Forsikring