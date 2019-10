Det har vært fint lite spenning rundt hva som har blitt Norges mest solgte bilmerke de siste årene. Førsteplassen har vært "eid" av Volkswagen, som har holdt alle andre merker på god armlengdes avstand. År etter år.

Men 2019 kan bli historisk i så måte. For første gang på lenge har nemlig Volkswagen fått beintøff konkurranse. Og det får de fra et av verdens yngste bilmerker.

Tesla er nemlig i ferd med å gjennomføre et fantastisk salgsår her til lands. Når registreringsstatistikken for september nå er ute, viser den at Tesla holder en klar førsteplass, de har solgt nesten 2.000 flere biler enn VW så langt i år.

15 prosent har kjøpt Tesla

Tesla har tradisjoner for å selge og registrere ekstra mange biler den siste måneden i hvert kvartal. De gjentar de igjen i september. Hele 2.762 nordmenn ble ny Tesla-eier denne måneden. Når tilsvarende tall for Volkswagen var 1.019, betyr det at Tesla drar godt fra.

Så langt i år har Tesla solgt 16.689 biler her til lands. Det gir en markedsandel på 15,1 prosent. Volkswagen kan skilte med 14.818 biler, deres markedsandel er med det på 13,4 prosent.

Volvo har aldri solgt flere biler

Model S er bilen som etablerte Tesla i Norge. Så kom Model X – og nå er det Model 3 som er storselgeren.

Nesten dobbelt så mye som Golf

Bilen som drar lasset for Tesla, er "folkebilen" Model 3. Den har vært en stor suksess helt siden den ble lansert på starten av året. Det er også helt soleklart at dette blir Norges mest solgte bilmodell i 2019.

13.859 eksemplarer har rullet ut på norske veier så langt i år. Det er nesten dobbelt så mye som bilen på andreplass, VW Golf med 7.912 biler. Historisk sett er Model 3-salget ekstremt høyt, her har Tesla med all tydelighet truffet markedet perfekt.

Kontrasten blir i den sammenhengen ganske stor til bilen som ble Norges mest solgte i fjor. Nissan Leaf sto bak den prestasjonen. I år har det imidlertid bremset kraftig opp. 4.767 Leaf per september, er en nedgang på hele 47 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Nissan Leaf ble Norges mest solgte bil i fjor, i år har det bremset betydelig opp.

Rekordhøyt elbilsalg

At mye handler om elbiler i Norge, ser vi veldig tydelig i registreringsstatistikken. Av et totalsalg på 11.157 nye personbiler i september, var hele 6.068 elbiler. Det er en økning på hele 26 prosent, sammenlignet med september i fjor.

Etter årets ni første måneder, er elbilsalget i Norge opp med hele 57,7 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Det er også lite som tyder på at dette vil endre seg, snarere tvert imot. Det kommer stadig flere nye elbiler inn på markedet. Neste år starter også den virkelig store offensiven fra Volkswagen.

VW ID.3 kommer i spesialutgaven 1ST. neste år. Mye tyder på at den da kan bli Norges mest solgte bil.

Ikke ta førsteplassen for gitt

Deres ID.3 er spådd å bli Norges mest solgte bil neste år. Her har forhåndssalget pågått en stund. Aggressiv prising og god rekkevidde, er blant styrkene til denne modellen.

Men med den farten Tesla nå holder, har de nok heller ikke tenkt å gi seg uten kamp.

At Model 3 blir Norges mest solgte bil i år, er det liten tvil om. Men Tesla bør nok ikke ta førsteplassen på merkestatistikken for gitt. Her kan Volkswagen fortsatt stelle i stand problemer for dem i de tre månedene som nå er igjen av året.

