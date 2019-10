En mann i 50-årene er fortsatt savnet etter at bilen han satt i ble feid ut i Jølstravatnet etter at et stort jordras gikk over fylkesvei 451 i Jølster kommune i Sogn og Fjordane tirsdag 30. juli.

Etter raset ble det gjennomført svært mange søk etter mannen og bilen, uten hell.

Men 8. august ble det endelig gjort funn.

En metallgjenstand, delvis tildekket av rasmasser, ble funnet på rundt 170 meters dyp, 660 meter ut i vannet.

– Det er 99 prosent sikkert at det er den savnede mannens bil vi har funnet, sa lensmann Dag Fiske i Sunnfjord da til TV 2.

– En svært krevende jobb

Etter den tid har sikten i Jølstravatnet vært så dårlig at det ikke har vært mulig å undersøke funnet nærmere.

Men nå har politiet fått penger til å starte anbudsrunde for å vurdere heving av den skredtatte bilen.

– En hevejobb er nå ute på anbud for å finne ut om det er noen firma som kan gjøre denne jobben. Dersom det lar seg gjøre, vil det bli en svært krevende jobb, sier regionlensmann Arne Johannessen i Vest politidistrikt til TV 2.

Johannesen opplyser at det er Politidirektoratet som til slutt skal avgjøre om hevingen vil bli gjennomført. Johansen ønsker ikke å gjette på hvor mye en heving vil koste, men opplyser at det vil være svært kostbart.

Etter det Bergens Tidende erfarer, vil kostnadene trolig være i millionklassen.

Belastning for pårørende

– Hevearbeidet er selvsagt ekstremt viktig for de pårørende. For dem vil dette alltid være det viktigste. Og vi har stor respekt for belastningen det er for den savnede mannens familie å vente på svar, sier Johannessen.

Regionlensmannen regner med at de vil ha en faglig vurdering og et prisoverslag på hevejobben neste uke.

Da brannvesenet gjorde funn etter søk i rasområdet med metalldetektor 8. august, satte politiet i gang et sonarsøk for å sjekke funnet ytterligere.

Selv om sonarbildene var grumsete, på grunn av dårlig sikt i vannet, viste bildene tydelig konturene av en bil.

Men selv om de nesten var sikre på at det var den aktuelle bilen de fant, var ikke bildene gode nok til å se om den savnede mannen i 50-årene befant seg inne i bilen.

– Vi håper virkelig at vi finner den savnede inni bilen, for de pårørendes skyld, sier Fiske.