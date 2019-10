Seat har gjort comeback i Norge etter å ha vært borte i noen år. Foreløpig har de ikke gjort seg veldig bemerket på den norske salgsstatistikken.

Nå kommer de imidlertid med en modell som kan endre på dette. Nemlig den lille, og ikke minst billige, elbilen Mii.

Det er ikke rart om du synes det er noe kjent med den. Dette er nemlig søstermodellen til VW e-Up! og Skoda Citigo e.

Her snakker vi elbil med inntil 259 kilometer rekkevidde. Fra-prisen uten frakt og levering for Seat Mii electric er kroner 171.180,-.

Med det legger den seg hårfint under de to andre.

I løpet av kort tid åpnes det for bestilling via Seat.no eller Seats utsalgssteder.

Få med elektrisk sparkesykkel

– Seats prisstrategi er aggressiv. Med denne prisen legger vi oss under de modellene det er naturlig å sammenligne oss direkte med, sier Ole Kristian Ågotnes, direktør for Seat Norge i Harald A. Møller AS i en pressemelding.

– Vi forventer at konkurransen blir tøff i dette segmentet, derfor går vi hardt ut og gleder oss til vise muskler med Mii electric. Vi starter med en enda bedre pris enn konkurrentene, samtidig som de 200 første kundene våre får en enda hyggeligere handel med en elektrisk kickscooter til en verdi av nærmere 7000,- kroner inkludert i prisen, forteller Ågotnes, i en pressemelding.

Seat Mii er søstermodell til blant annet VW e-UP! Likheten er lett å se.

Utlevering av biler til kunder starter i januar, og Seat Norge får et solid produksjonsvolum til det norske markedet.

– Disse prisene gjør ambisjonene store for Mii electric, og deretter el-Born som er bygget på Volkswagen-konsernets MEB-plattform. Seat skal være svært attraktivt priset, samtidig som teknologien og distinkte designgrep også skal være konkurransefortrinn, sier Ågotnes.

Vokser raskt og har unge kjøpere

Mii electric er en fireseters kompaktbil. Batteripakken er på 36,8 kWt. Den elektriske motoren får en effekt på 83 hk (61 kW), og dreiemomentet på 212 Nm er tilgjengelig umiddelbart.

Mulighet for DC-lading på 40 kW gjør at man kan oppnå 80 prosent batterikapasitet på én times lading. AC-kapasiteten for hjemmelading er på 7,2 kW.

Innvendig har den blant annet sporty oppvarmede seter og girkule i skinn, og utvendig er den utstyrt med LED kjørelys, oppvarmet frontrute, oppvarmede elektriske speil og lys- og regnsensor. I tillegg blir Mii electric utstyrt med «Lane Assist» som standard.

Seat er blant de aller raskest voksende bilmerkene i Europa, og samtidig merket med markedets laveste alderssnitt blant sine nybilkjøpere. I Norge er det Harald A. Møller AS som importerer Seat, og det er blant annet gjennom samarbeid med Møller-verksteder at Seat Norge tilbyr sitt servicenettverk.

Prisen for Seat Mii electric er 171.180 kroner. Den bli med det en av Norges aller billigste elbiler.

Det kommer mer elektrisk

Seat er Volkswagen-konsernets spydspiss innen mikromobilitet.

Det kommer til syne gjennom små og store initiativ fra en bilprodusent som ser bilen i sammenheng med andre, urbane mobilitetsalterantiver. At de de 200 første norske kundene får elektrisk kickscooter med på kjøpet, er et eksempel på dette.

Flere elektrifiserte biler kommer til å slå følge med Mii electric i nær fremtid, inkludert elbilen el-Born, den ladbare hybridutgaven av SUV-en Tarraco og høyytelsesversjoner med ladbar hybriddrivlinje av Cupra Formentor og Cupra Leon.

Det skal med andre ord bli spennende å følge med på det spanske bilmerket framover.

