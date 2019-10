De siste årene har Amund Vold levd som de fleste toppidrettsutøvere; spist, trent og sovet.

August i år skulle være en av de viktigste månedene i hans karrière med VM i Ungarn og kvalifisering til OL. Men sånn ble det ikke. 21-åringen ble rammet av akutt lymfoblastisk leukemi.

– Jeg merket på trening at kroppen ikke fungerte som den skulle. Jeg var mye slapp etter trening og jeg sov mye mer enn jeg pleide, både på dagen og om natten. Etter at jeg hadde hatt det sånn i over en uke, bestemte jeg meg for å ta blodprøver på Olympiatoppen. Jeg fikk svar etter tre dager og ble sendt rett på Rikshospitalet, forteller Amund til God morgen Norge.

PADLEPARTNERE: Eivind og Amund bor sammen, trener sammen og padler sammen. Foto: Privat.

Det var storebror og padlepartner Eivind Vold som kjørte Amund til sykehuset.

– Jeg hadde hørt at det var noe rart med de blodprøvene, men jeg tenkte aldri at det kunne være så alvorlig. Jeg tenkte at han hadde vitaminmangler eller noe. Jeg visste at det var høye verdier av hvite blodlegemer, og hvis man søker på Google er leukemi, blodkreft, det første som kommer opp. Så jeg var helt ute av meg før jeg visste noe sikkert, sier storebroren.

TØFF BEHANDLING: Amund skal gå gjennom 2,5 år med tøff kreftbehandling. Foto: Privat.

Det store sjokket

Resultatet rystet Amund og hele familien.

– Først tenkte jeg at: «Nå ryker VM». Det var det jeg hadde trent mot i et år. Men det gikk fort over til at det viktigste er å bli frisk. Jeg ble veldig redd. Jeg visste ingenting om blodkreft, men visste at kreft ikke var noe man ville ha.

Eldstebror Lars Christian Vold på 28 år hadde blitt far for andre gang uken før han fikk den sjokkerende beskjeden.

– Jeg hentet min eldste i barnehagen, da moren min ringte og fortalte meg at det var leukemi. Det gikk fra himmel til helvete på sekunder. Tankene begynner å gå gjennom hodet; mister vi broren vår?

For Lars Christian og resten av familien har det vært de tøffeste ukene i livet.

2,5 år med tøff behandling

De kommende årene skal Amund gå gjennom tøff kreftbehandling, men alt tyder på at han blir frisk. Tidlig i behandlingen begynte Amund å miste håret. Derfor bestemte han og Eivind seg for å fjerne det – begge to.

Selv om brødrene holder motet og humøret oppe, er det ingen tvil om at behandlingen påvirker det unge padlertalentet både fysisk, med vondt i hodet og mye kvalme, men også psykisk.

– Det var veldig tungt de første dagene, og jeg har absolutt vært en tur i kjelleren. Men det er ikke noe jeg får gjort noe med, det er bare sånn det er, men jeg har ikke helt vent meg til den nye hverdagen enda.