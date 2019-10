Er Donald ferdig nå?

Hvis det da blir riksrett.

Demokratene i representantenes hus har startet forberedelsene til å reise en riksrettssak mot president Donald Trump. Det kommer til å ta uker og måneder før konklusjonen er klar.

Men demokratene har flertall i Huset, og et simpelt flertall der er nok til å reise riksrett – dersom granskningen konkluderer med at presidenten har, som det heter i den amerikanske grunnloven, begått «treason, bribery or other high crimes and misdemeanors» – «forræderi, bestikkelser eller andre alvorlige forbrytelser og forseelser».

Hva som menes med «alvorlige forbrytelser og forseelser» blir ikke utdypet i grunnloven, men blir i dag definert som misbruk av makt. Det trenger med andre ord ikke være forbrytelser som dekkes av straffeloven. Det blir et politisk spørsmål.

Hittil er det reist riksrettssak mot to presidenter ei USAs historie, Andrew Johnson i 1968 og Bill Clinton i 1998 – begge ble frikjent. Nixon trakk seg for å unngå å bli stilt for riksrett.

Dersom Huset med et simpelt flertall vedtar at det skal reises riksrett mot Trump, sendes saken over til Senatet. Det er i dette kammeret saken eventuelt vil gå. Og så blir det opp til de 100 senatorene å dømme presidenten – skyldig eller ikke skyldig.

Det kreves to tredjedels flertall for en fellende dom. Republikanerne har i dag flertall i senatet. For at Trump skal bli dømt, må samtlige demokrater stemme for – og de må få følge av minst 20 republikanere, Trumps egne partifeller. Det kommer ikke til å skje – dersom det ikke kommer nye avsløringer som får presidentens republikanske kjernevelgere til å hoppe av.

Hva er det så «The Donald» har gjort som får demokratene til å snakke om både forræderi og maktmisbruk?

Trump skal ha brukt amerikansk militærhjelp til Ukraina – vedtatt av Kongressen – til å presse landets president, Volodymr Zelenskij, til å etterforske demokratens presidentkandidat Joe Biden og hans sønn Hunter Biden, i håp om å finne noe som kan brukes i presidentvalgkampen neste år.

Bare noen dager før telefonsamtalen holdt Trump, uten noen begrunnelse, tilbake 391 millioner dollar i bistand til Ukraina.

En utskrift av telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskij den 25. juli inneholder blant annet:

– Jeg vil imidlertid be deg om en tjeneste, sier Trump.

Tjenesten er å granske Joe Biden og sønn.

I 2014-2015 kjempet myndighetene i Ukraina mot den utbredte korrupsjonen i landet. Men én mann var et stort hinder; landets riksadvokat Viktor Shokin. Han var en propp i systemet og ble av mange ansett som korrupt selv. Daværende visepresident Joe Biden, sammen med blant annet EU, jobbet hardt for at Shokin skulle bli avsatt – og lyktes.

Samtidig satt visepresidentens sønn, Hunter Biden, i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings. Et av Busimas datterselskaper ble en periode etterforsket for korrupsjon. Det finnes ingen beviser eller indisier som tyder på at verken Joe eller Hunter Biden gjorde noe klanderverdig.

Men Donald Trump har snudd hele saken på hodet. Han hevder visepresidenten kvittet seg med Ukrainas riksadvokat fordi denne var i ferd med å avsløre Hunter Biden for korrupsjon.

Det er overhodet ingen fakta som støtter denne teorien.

Derimot mener demokratene nå at president Donald Trump misbrukte sin makt da han holdt tilbake økonomisk hjelp, for så å be Ukrainas president etterforske en mulig motkandidat ved presidentvalget neste år. Med andre ord; de mener Trump har misbrukt presidentembete til personlig vinning.

Og selv om Trump ikke uttrykkelig sier i telefonsamtalen at pengestøtten til Ukraina er avhengig av hva de finner på Biden, mener demokratene at telefonsamtalen er tydelig nok.

– Whatever you can do, it’s very important that you do it if that’s possible, sier Trump.

Vel, hvis det vagger som en gås, kvakker som en gås, og ser ut som en gås, er det trolig en gås, sier demokratene.