Den billigste imponerer

– Se på den utsikten da! Man ser jo hele byen, eller nesten da, forteller Ragnhild Gjevre lattermildt til Camilla Ulvestad og Torbjørg Venstad, mens de speider etter hvor de bor.

Jentene er turledere for DNT Ung og dagens tur er lagt til Grefsenkollen som gir en flott utsikt over Oslo.

I sekkene deres har de med seg to ulike termoser hver, og kriteriene for testen er brukervennlighet, tetthet og hvor mye de tåler.

Se TV 2 hjelper deg GRATIS på TV 2 Sumo nå

Disse seks termosene skal gjennom en rekke utfordringer. Foto: Glenn Aaseby

Termosene i testen er fra merkene Stanley, Rast, Thermos, Asaklitt, Klean Kanteen og Tefal. Alle seks termosene rommer cirka én liter med væske, og ifølge produktbeskrivelsene skal de være uknuselige og lekkasjesikker.

Temperaturforskjeller

Hos Det Norske Veritas, som nå heter DNVGL, tester Ingrid Skutle Høgsæt, sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon, hvor godt termosene holder på varmen. De seks termosene fylles med varm kaffe og temperaturen på hver av dem måles og noteres, før de legges i kjøleskapet i omtrent 24 timer.

Høgsæt skal gi termosene en ekstrem test som går utenfor folk sitt vanlige bruk av termoser. Foto: Emma-Marie B. Whittaker

– Den som presterer best er termosen fra Rast med et temperaturtap på 26,7 grader over natta, og de andre termosene følger ganske tett på. Den eneste som utpeker seg litt er termosen fra Klean Kanteen som har et temperaturtap på 42,25 grader, opplyser Høgsæt.

Termosen fra Klean Kanteen har et 15,5 grader større temperaturtap enn den fra Rast, og det er også den termosen som lover å holde på varmen i 38 timer. Produsenten av Klean Kanteen sier til TV 2 hjelper deg at de er skuffet over termosen sin prestasjon, og forteller at deres egne målinger viser at den holder bedre på temperaturen enn det som kommer frem av vår test.

Slik gjorde vi testen: Alle termosene hadde en temperatur på ca. 80 grader før de ble lagt i kjøleskapet. Etter omtrent 24 timer målte vi temperaturen på nytt.



De ulike termosene hadde temperaturtap på:



Rast: 26,7 grader

Stanley: 27,9 grader

Asaklitt: 28,6 grader

Thermos: 30,20 grader

Tefal: 30,4 grader

Klean Kanteen: 42,25 grader

Lett å åpne

For jentene på Grefsenkollen er det viktig at termosene er brukervennlige og gir et godt grep spesielt med votter på. Termosene fra Asaklitt, Tefal, Stanley og Thermos har alle lokk i stål, noe som kan være litt glatt å åpne med hansker eller votter på.

Jentene opplever at termosene fra Klean Kanteen og Rast er lette å åpne. Foto: Glenn Aaseby

– Fordelen med termosene fra Klean Kanteen og Rast er at de har en ru overflate som gjør dem lettere å betjene med votter. I tillegg så har den fra Klean Kanteen mulighet til å helle fra alle retninger, forteller Venstad.

Termosene fra Asaklitt, Tefal og Thermos har alle ekstra åpne- og lukkemekanismer på innsiden av lokkene, som oppleves både som noe positivt og noe negativt.

– Her er det en knapp for å åpne og så er det bare å helle. Det er veldig greit med en slik knapp og enkelt å bruke, sier Gjevre mens hun ser på termosen fra Thermos.