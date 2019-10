Samantha Skogrand: – Det tok lang tid før morskjærligheten og lykken kom

I løpet av det siste året har både Jamina Blipp (30) og Samantha Skogrand (30) rukket å bli mamma for aller første gang.

De innrømmer at den nye hverdagen har bydd på mye glede, men også noen problemer.

– Akkurat nå er fokuset at det er veldig lite søvn. Det merkes jo. Så det er en blanding av utrolig mye moro, for det er så gøy å se de vokse opp, men det er litt tungt også, forteller Skogrand til God morgen Norge.

Søvnproblematikken kjenner Jamina seg igjen i.

– Man blir i perioder en litt dårligere versjon av seg selv; litt mer småirritert og gnien på tiden sin, sier hun.

Manglet morskjærligheten

Samantha forteller at hun gledet seg til å bli mamma for første gang. Hun hadde store forventninger om hvordan det kom til å bli, og hadde også realistiske forventninger om at det kom til å bli tøft, ifølge hun selv.

Da ble også sjokket desto større, da det ikke ble helt slik hun hadde sett for seg.

– Det tok ganske lang tid, for min del, før morskjærligheten og lykken kom. Jeg trodde det ville komme naturlig, så det var litt vanskelig og overraskende, for jeg hadde gledet meg så enormt, forteller hun åpenhjertig og fortsetter:

– Egentlig synes jeg det var litt flaut i starten, for jeg så på andre og de hadde det så fint og alt var fryd og gammen. Jeg følte meg litt utenfor. Men så har jeg vært mer og mer åpen om det etter hvert, og det har vært så fint, for det er så mange rutinerte mødre som har tatt kontakt og sagt at det er helt normalt at det tar tid.

Ble positivt overrasket

Jamina, derimot, hadde en helt annen opplevelse enn venninnen Samantha.

Før datteren kom til verden leste hun om fødselsdepresjoner og alt det vonde som kan skje i forbindelse med morsrollen. Derfor var hun overbevist om det kom til å bli utfordrende.

– Jeg var så innstilt på at det skulle bli tungt, så jeg ble positivt overrasket. Dette var jo finere og «lettere» enn det jeg trodde, sier hun.

I podcasten «Babyboom» har de begge vært åpne om sine opplevelser. Det har ført meg seg mye positivt.

– Når vi har snakket om våre ulike opplevelser, har vi også kommet i kontakt med andre mødre. Det vi begge har opplevd er normalt, og da er det fint å prate åpent om det, slik at man normaliserer alle opplevelser, påpeker Samantha.

– Vi får så mange fine tilbakemeldinger fra folk som kjenner seg igjen, så det er fint å vite at man ikke er alene, legger Jamina til.