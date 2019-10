Den statlige allmennkringkasteren YLE i Finland melder at det har vært en voldshendelse på et opplæringssenter knyttet til et kjøpesenter i Kuopio.

Bevæpnet politi rykket ut til hendelsen, og avfyrte blant annet et skudd.

En person er bekreftet omkommet, mens ytterligere ni personer er sendt til sykehus. To av dem skal være alvorlig skadd.

Én person pågrepet

En av de skadde er pågrepet, og mistenkes for å stå bak.

Området er sperret av og evakuert, men politiet melder at det ikke lenger er noen fare på stedet.

Sykehuset i Kuopio er satt i alarmberedskap.

Ifølge Helsinki Times har vitner forklart at den mistenkte var bevæpnet med kniv.

Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus seuraa tilannetta tarkasti. Esitän omasta ja koko hallituksen puolesta surunvalitteluni kaikille omaisille. — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) October 1, 2019

– Uakspetabelt

Statsminister Antti Rinne fordømmer voldshendelsen i Kuopio på Twitter.

– Voldshendelsen er opprørende og fullstendig uakseptabel. Jag har diskutert med politimesteren og regjeringen følger situasjonen tett. På regjeringen og mine vegne kondolerer jeg til alle pårørende, skriver Rinne på Twitter.

Også undervisningsminister Li Andersson har kommentert hendelsen på Twitter.

– Mine tanker går ut til ofrene og deres familier. Alle barn har rett til å gå trygge på skolen, uten å være redde for vold. Hendelsen i Kuopio er sjokkerende og berører oss alle, sier Andersson på Twitter.