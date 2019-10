Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer, Sander Berge og Mathias Normann.

De er alle navn som kan tyde på at det norske landslaget går en spennende fremtid i møte.

Lars Lagerbäck (71) er ærlig på at denne gruppen spillere gjør det fristende å gå på en lengre periode som landslagssjef. Selv om han har vært tydelig på at han gir seg i 2020.

– Jeg kan vel svare slik at jeg skulle ønske jeg var yngre, for da hadde det vært mer aktuelt. Jeg får vel se meg selv i speilet, sier Lagerbäck med et smil til TV 2 før han fortsetter:

– Men, som jeg har sagt tidligere, så tror jeg det er best for det norske landslaget nå at etter forhåpentligvis et EM-sluttspill, skal nok bedre krefter enn jeg ta over. Jeg får innse hvor gammel jeg er. Men, det frister definitivt. For det føles som en veldig spennende gruppe å jobbe med nå.

– Jeg har blitt overtalt før

For å skulle gi seg nå som flere unge, norske spillere blomstrer og er på vei til å slå igjennom, innrømmer Lagerbäck gjør litt vondt.

– Jo, selvsagt. Det er et veldig spennende lag å få jobbe med. Men som sagt, jeg har sagt tidligere at jeg har kalkulert med at det skal ta slutt etter forhåpentligvis et sluttspill. Jeg tror det er bedre at yngre krefter tar over.

Fast bestemt på å slutte var Lagerbäck også etter fire år som landslagssjef for Island. Året etter ble han presentert som norsk landslagssjef.

– Holder du fremdeles døren litt på gløtt? Du har jo ombestemt deg før...

– Ja, det er sant. Jeg har blitt overtalt før. Vi får se hvor sterk jeg er. Det finnes jo de som mener at jeg har dårlig omdømme, så vi får se. Jeg får fortsette å se meg i speilet, så får vi se, svarer Lagerbäck og smiler lurt.

Hansen: – Lars har mange gode år igjen

På spørsmål om hvilke muligheter det er for at Lagerbäck blir værende, legger Per Joar Hansen vekt på at det er opp til Lagerbäck selv å avgjøre hva han vil bruke livet på fremover.

– Du kjenner ham jo godt, så hva sier magefølelsen?

– Jeg har jo sagt til Lars personlig at han har mange gode år igjen om han selv vil. Jeg tror alder er bare et tall, så det går mer på den innstillingen og motivasjonen du har, og den har han til det fulle. Men det handler om hva han ønsker å bruke livet sitt på, og det er fortsatt et spørsmål han må svare på, som jeg har full respekt for, sier assistenttreneren.

– Han har latt seg overtale før. Det er vel ikke umulig at han kan ombestemme seg igjen?

– Jeg tipper Lars har tenkt godt igjennom det han har tenkt å bruke livet på fremover. Så får vi bare vente i spenning på hva svaret blir.