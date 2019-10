Hegerbergs mor kaller NFFs Ødegaard-støtte «absurd»

«... dersom Martin Ødegaard faktisk ønsket ro rundt landslaget før VM, ville det klokeste trolig vært å sitte stille i båten, og i ettertid har han uttalt at han skjønte det ville bli bråk.»

Det er blant tingene Gerd Stolsmo skriver i sin nye bok «Fotballmamma», som slippes denne uken.

Saken som skapte mest furore forut for sommerens fotball-VM var da Norges største fotballprofiler havnet i klinsj med hverandre i media, da Martin Ødegaard reagerte på timingen av et Ada Hegerberg-intervju i tidsskriftet Josimar.

«Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM», skrev Martin Ødegaard til sine over to millioner følgere på Instagram.

Unggutten fikk støtte av landslagsledelsen på herresiden, og i den nye boken - fortalt til og forfattet av Marit Bromark - kaller Hegerbergs mor situasjonen for «absurd».

«... uroen eksploderte først etter det krasse utspillet hans. Det var det som skjedde etterpå som for meg framstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte.»

«Godt skrevet og klokt sagt, var det visst, og hurra for Martin som tør å stå fram. Lagerbäck hadde sågar både sett og godkjent teksten før den ble publisert, det samme hadde herrelagets mediesjef Svein Graff. I deres øyne var det ingen grunn til at det verbale angrepet ikke skulle publiseres, snarere tvert imot. Med dette økte respekten deres for Ødegaard bare mer og mer, poengterte de. Unggutten var endelig blitt mann.»

Moren til Ada og Andrine Stolsmo Hegerberg er en sentral del av teamet som i en årrekke har fulgt opp søstrene, og som har fått dem til verdenstoppen i fotball.

– Store konflikter har som regel begynt som små irritasjoner

Kontroversene rundt lillesøsters fravær fra og konflinkt med det norske landslaget har imidlertid for mange overskygget mange av de sportslige prestasjonene de siste årene, og i boken gjentar moren flere av de tingen som allerede er kommet til overflaten.

– Mange tror gjerne at en konflikt har utspring og årsak i én stor hendelse, og at hvis man bare får ryddet opp i den, så blir alt bra igjen. I realiteten er det sjelden slik. Store konflikter har som regel begynt som små irritasjoner og gjentatte frustrasjoner som enten blir oversett, underkjent eller forsøkt feid under teppet, skriver Stolsmo.