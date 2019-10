Tirsdag presentere Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV i Viken sin nye samarbeidsplattform.

Her kom det fram at de rødgrønne partiene nekter å godta utbygging av E18, som øker veikapasiteten.

Årelang strid

Dermed tok den årelange striden om ny E18 gjennom Asker og Bærum en ny vending.

– Vi sier høyt og tydelig nei til regjeringens planer for E18 Vestkorridoren. Planene er veldig kostbare og vil føre til økt trafikk og mer klimagassutslipp, sa MDGs Viken-topp Kristoffer Robin Haug da plattformen ble lagt fram på Skårer gård i Lørenskog tirsdag ettermiddag.

Dermed trekker også det nye fylkesrådet i Viken tilbake støtten til prosjektet, som fylkestinget i Akershus ga i oktober i fjor.

Jubler

Det rødgrønne fylkesrådet går også inn for å skrote planene om en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen.

Natur og Ungdom jubler over nyheten.

– Dette er virkelig gode nyheter, og politikerne har lyttet til alle ungdommene som har klimastreiket, når de vil skrinlegge disse klimaverstingene. Når Viken fylke nå går imot en tredje rullebane, må det få konsekvenser, sier leder Gaute Eiterjord.

– En av landets viktigste veier

I september 2017 annonserte regjeringen at de hadde godkjent planene for utbygging av E18 gjennom Bærum i Akershus.

– E18 er en av landets viktigste riksveier og en del av hovedforbindelsen mellom Oslo og Stavanger. Utbygging av veisystemet i denne korridoren har gitt bedre framkommelighet, færre ulykker og redusert reisetid, uttalte daværende settestatsråd Bent Høie (H).

I desember i fjor kom imidlertid nyheten om at det ikke ble gitt noen penger til E18-prosjektet i nasjonalbudsjettet for 2019, ettersom regjeringen mente Statens vegvesen hadde brukt for mye penger på prosjektet i 2018.

Det er beregnet at kostnadene for strekningen Lysaker-Ramstadsletta vil ligge rundt 15 milliarder kroner.

Vil oppløse Viken

De rødgrønne partiene i Viken er også enige om å gå inn for oppløsning av det nye storfylket.

I plattformen fastholder de fire partiene at fylket Viken er en «lite hensiktsmessig» konstruksjon. «Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge fram en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken», skriver de.

Det er Stortinget som til sjuende og sist avgjør Vikens skjebne. Det nye storfylket har vært svært omdiskutert.