– Det kunne faktisk bare gått verre

Jeg sto rett bortenfor og småpratet med en fortsatt like oppspilt Leif Olav Alnes. En trenerkollega kommer forbi og gratulerer han enda en gang med VM-gullet.

Så blir det stille i to sekunder. Før Alnes sier.

– Ja, ja. Dette kunne faktisk bare gått verre.

Disse ordene kommer kanskje litt seint. Men jeg ønsket å ha med meg seiersmarkeringen til gullgutten før jeg tok pennen fatt. Og det er jeg glad for. For nå skjønner jeg enda bedre hva som faktisk ligger bak denne enorme bragden.

Alnes har selvsagt helt rett. Når man er verdens beste, så kan alt faktisk bare bli verre. I alle fall resultatmessig.

Og det er derfor denne bragden er så mye større enn alt annet Warholm har prestert.

Bak en suksessfull idrettsmann står det ofte nære støttespillere man ikke greier seg uten.

Og i Warholms tilfelle snakker vi om en solskinnshistorie der familien er en av de aller viktigste brikkene for suksess. Mamma er manager, mormor tar regnskapet og dama Oda er den som holder han nede - og hjelper han til å tenke på andre ting enn idrett når det trengs.

Alle var der i går. Selvsagt. Og Karsten delte ut raust med bamseklemmer til sine nærmeste.

Men så kommer man ikke utenom Leif Olav Alnes. Når man snakker om Warholm, så kan man ikke gjøre det uten å nevne Alnes. De har blitt en symbiose på linje med Lennon/McCartney, M&M, H&M og en rekke andre sterke merkevarer der to ting henger sammen.

På fire år har Karsten & Leif er blitt en av friidrettens sterkeste merkevarer. Også internasjonalt.

De ble koblet sammen av Ståle Jan Frøynes ved en tilfeldighet i 2015. Da sa det klikk. Og siden har de vært uadskillelig. Heldigvis.

For i likhet med Lennon&McCartney har de spredd mye glede til det norske folk.

Nå skal jeg likevel være litt brutal.

For: Det er på grensen til at man blir lei av å høre Karsten Warholm snakke om Leif Olav Alnes.

Han sier konsekvent «vi» i stedet for «jeg» når han snakker om seg selv og sine prestasjoner. Man kan nesten mistenke han for at det er litt påtatt, noe han sier for at det gir han en bra image.

Men de av oss som er så heldige å få være tett på disse to idrettslige turtelduene, vet at det faktisk er sant. De er så tett på hverandre at det for de fleste av oss nesten virker usunt. De deler for eksempel alltid rom på tur. Også her i VM. De hadde ikke trengt å gjøre det, men Warholm vil ha det slik. Fordi det styrker lagfølelsen.

Etter løpet i går sa verdensmesteren i intervjuet med TV 2 at han neppe var det største talentet av de som var på startstreken i feltet. Og at han derfor ga treneren mye av æren for at han står igjen med et nytt gull rundt halsen. Jeg steilet litt da han sa det, men etter å ha sovet på det, så skjønner jeg bedre hva han mener.