Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter.

Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år.

Rapporten ble overlevert justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Habilitetshensyn

Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannet.

«Regler om habilitet er viktig av hensyn til rettssikkerhet og tillit til domstolene. Tingretter med liten bemanning er sårbare for bindinger mellom aktørene i retten,» heter det i rapporten.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Uendrede lagmannsretter

Det er ifølge kommisjonen også gunstig med større miljøer som kan være en pådriver for fagutvikling.

Når det gjelder lagmannsrettene, foreslår kommisjonen at de forblir uendret, bortsett fra at Borgarting lagmannsretts område blir gjort noe mindre.

Fakta om nye tingretter Domstolkommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter ved å gjennomføre disse sammenslåingene. Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.

Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.

Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.

Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.

Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.

Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.

Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.

Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.

Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.

Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.

Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.

Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.

Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.

Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.

Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.

Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.

Justisminister Jøran Kallmyr uttalte seg også etter fremleggingen av rapporten.

– Folk har generelt stor tillit til domstolene. Vi har akkurat mottatt rapporten, men jeg vet det er et solid stykke arbeid som ligger bak. Kommisjonen har gjort dristige valg, så vi skal nå sette oss ordentlig inn i dette, sier han.

Vedum opprørt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Domstolkommisjonens forslag om å legge ned tingretter over hele landet er et rent bestillingsverk fra regjeringen.

– Det er helt utrolig det regjeringen har satt i gang. Jeg har nesten ikke ord, sier en opprørt Vedum til NTB.

Vedum mener det er svært viktig å opprettholde de små tingrettene ute i distriktene.

– Ut ifra et direktørperspektiv skjønner jeg at det er lettere å ha færre å styre over, færre sorenskrivere der ute. Men er det et mål at man skal klumpe staten sammen til noen få steder? Eller vil man at rettsstaten skal utvikles over hele landet? spør han.

Vedum viser blant annet til at fornærmede og folk som skal vitne i rettssaker, kan bli nødt til å reise inn til storbyene for å bo på hotell der når saken skal opp.

– Det skaper bare mer usikkerhet, sier han.

Krf mot

KrF skyter allerede nå ned forslaget fra Domstolkommisjonen om å legge ned tingretter over hele landet. Høyre vil jobbe grundig med rapporten.