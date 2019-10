Sarah (37) fikk mystiske bilder og sexleketøy i posten i ti år – fikk sjokk da avsenderen ble avslørt

Det eneste stedet hun har fortalt om forelskelsen, er i dagboka hun gjemmer på rommet sitt.

– Enten hadde noen lest dagboka, eller så var noen veldig gode til å gjette, sier hun.

Sarah flytter til Chicago for å gå på college, og får endelig fred. I fem år får hun ikke et eneste brev i posten, og hun er sikker på at stalkeren har gitt seg.

FAMILIEIDYLL: Sarah og Anthony sammen med sine tre barn. Foto: Sarah Garone

– Plutselig skjedde det igjen. Jeg hadde akkurat forlovet meg da nivået på trakassering gikk opp flere hakk, sier hun, og forteller om at noen hacket mailen hennes og endret passordene hennes, og at intime e-poster som hun hadde sendt til forloveden ble videresendt til vennene hennes.

Sarahs forlovede, Anthony, jobber i IT-bransjen, og sporrt opp IP-adressen som har videresendt e-postene.

E-postene er blitt videresendt fra Sarahs hjemby, Chandler i Arizona.

– Jeg skjønte ingenting, sier hun.

Til tross for flere forsøk, klarer han ikke å finne ut hvem som har hacket e-posten hennes.

Fant ytterdøra åpen

Sarah og Anthony gifter seg, og flytter hjem til Chandler.

En dag hun kommer hjem fra jobb, finner hun en pakke på trappa. I boksen er det en dildo. Navnet til Anthony er blitt printet ut på et ark og tapet fast til dildoen.

Sarah ser at ytterdøra er åpen, og ringer til ektemannen. Han er 30 minutter unna. Hun ringer stefaren Gary Hardy, som jobber like rundt hjørnet.

Han kommer for å sjekke at ingen uvedkommende oppholder seg i huset.

– Jeg var livredd for at det var stalkeren min som hadde tatt seg inn i huset, sier hun.

Sarah og Gary ringer politiet, og anmelder innbruddet.

Noen uker senere blir hun kontaktet av en etterforsker. Han spør om hun kjenner noen som heter Gary Hardy.

– Det er stefaren min, svarer en forvirret Sarah.

Avslørt av sekretæren

Sarah forteller at samme dag som hun fant dildoen på trappa, åpnet stefarens sekretær pakkene han hadde mottatt på jobb.

Til hennes store overraskelse inneholdt en av eskene en dildo.

Da fortvilede Sarah ringer stefaren på jobb for å få ham til å sjekke huset, forteller stefaren alt til sekretæren. Han sier at Sarah har fått en dildo på døra, og at noen har tatt seg inn i huset. Så løper han av gårde.

– Sekretæren skjønte da at han ikke dro for å redde meg, men for å se reaksjonen min, forteller Sarah i podcasten.

Samme kveld tar sekretæren kontakt med politiet og forteller at hun er sikker på at det er Gary som sendte dildoen til Sarah. Politiet starter full etterforskning av saken.

Noen uker senere innrømmer Gary alt. Han forteller at det er han som har trakassert Sarah i nærmere ti år, men sier at Sarah burde ta sin del av skylden.

PÅ FERIE: Sarah sammen med stefaren Gary og moren, som skilte seg fra Gary så fort han innrømmet å ha stalket stedatteren sin. Foto: Sarah Garone

– Utspekulert sosiopat

Sarah sier at hun og Anthony hadde en mistanke om at det var Gary som trakasserte henne.

– Lenge pekte alle beviser mot ham, selv om han var veldig flink til å benekte det og manipulere meg, sier Sarah, som nå er 37 år gammel og har tre barn sammen med Anthony, til «Today».

Hun sier at stefaren var flink til å snu ting på hodet, og at han alltid gjorde henne usikker da hun konfronterte ham med konkrete beviser.

– Jeg tror genuint at han er en veldig utspekulert sosiopat, forteller hun.

Sarah, som jobber som ernæringsrådgiver og frilansjournalist, sier at hun likevel reagerte med vantro da politiet bekreftet at de mistenkte Hardy.

– Jeg følte skrekk, avsmak og krenkelse da jeg fikk vite at denne personen som jeg hadde fortalt om de vonde hendelsene, var samme person som forårsaket de vonde hendelsene, sier hun.

Hjulpet av #MeToo

På grunn av flere andre lovbrudd, samt for å ha trakassert Sarah i nesten ti år, ble Gary Hardy dømt til 20 år i fengsel.

NYE TIDER: Sarah forteller at #MeToo-bevegelsen fikk henne til å stå frem med sin historie. Foto: Sarah Garone

Da #MeToo-bevegelsen startet i 2017, bestemte Sarah seg for å være åpen om det som hadde skjedd.

Det var i april i år at hun fortalte sin historie i den populære krimpodcasten «Criminal», og hun skrev også et innlegg om stefaren i The Washington Post.

«Så fort han var avslørt, ble stefaren min, Gary Hardy, siktet for forskjellige lovbrudd i Arizona, inkludert for å ha brutt seg inn i huset mitt, trakassering av meg, besittelse av barnepornografi og for å stjele penger fra bedriften sin,» skriver Sarah på nettstedet.

Hun forteller også at Gary innrømmet å ha benyttet seg av prostituerte hver eneste dag i 13 år.

«Til slutt ble han dømt til 20 år i fengsel,» forteller hun.

Hun sier at det hjelper å prate om det som skjedde.

– De siste årene har det vært bekreftende å ha mange folk – selv fremmede – enten takker meg for historien min, eller som sier at det er bra at jeg ropte ut. Denne epoken føles helbredende.