Onsdag skal Erling Braut Haaland ut i sin hittil tøffeste kamp i karrieren når Liverpool står på motsatt banehalvdel på Anfield i Champions League.

Unggutten har slitt med sykdom den siste tiden, men er med laget til England og er en vertene forbereder seg på å møte.

På tirsdagens pressekonferanse i Liverpool snakker motstandermanager Jürgen Klopp i hvert fall varmt om 19-åringen, som for alvor kapret Europa med hat trick i sin første kamp i turneringen for to uker siden.

– Norge har mange gode fotballspillere. Gratulerer. Fremtiden til norsk fotball er sikret. Han er en vidunderlig spiller. Han er ung og med stor selvtillit. Han ser ut til å ha en klar tanke på banen. Han er på det perfekte stedet for øyeblikket, og klar for å forberede seg til sine neste utfordringer i livet, sier Klopp til TV 2.

Liverpool-sjefen, som selv måtte tåle nederlag for Napoli i sin første kamp i forsvaret av forrige sesongs tittel, vet absolutt hvilke farer som venter når Haaland og hans RB Salzburg-lagkamerater tar turen til Anfield.

– Vi har forberedt oss, ja, og dere må vente til i morgen med å se hvordan, smiler tyskeren.

Haaland har scoret 17 mål på ti kamper for østerrikerne denne høsten, og har blant annet måttet tåle sammenligninger med Zlatan Ibrahimovic, som han selv parerte på ypperste vis. Klopp påpeker imidlertid at det også finnes andre trusler.

– De er et ungt og spennende lag, fulle av kraft og det er begeistrende for dem å være del av dette. De er veldig sterke, en virkelig god motstander som er godt organisert, analyserer Liverpool-sjefen.

Forut for oppgjøret leder altså RB Salzburg gruppen på målforskjell, men Liverpool må finne seg i et solid favorittstempel på eget gress. Der har de ikke tapt siden april 2017, da Crystal Palace vant der i Premier League.

Mané: – Jeg lærte mye der

Sadio Mané, som selv har en fortid som RB Salzburg-profil og herjet i klubben i to sesonger mellom 2012 og 2014, blir også konfrontert med parallellen til dagens hotte stjerne i eks-klubben.

– Han er en veldig, veldig god spiller. Det er viktig at vi følger med. De har mange andre gode spillere og et godt lag. Guttene er alltid sultne på å bli bedre og bedre. Om noen år kan de bli store spillere, sier senegaleseren.

Han snakker også varmt om sin egen tid i klubben og bekrefter at han og lagkameratene ser på oppgjøret mot den østerrikske ligalederen som en tøff dyst.

– Det er en god liga. Jeg spilte der i 2,5 år i en stor klubb. Som menneske lærte jeg mye der. Nå er de et veldig bra lag som gjør det veldig bra. Vi forventer en veldig vanskelig kamp, svarer han på TV 2s spørsmål.

På pressekonferansen blir også Mané konfrontert med sin åpenlyse krangling med Mohamed Salah for noen uker siden.

– Det er fotball. Man vil score mål. Jeg var frustert, og det kunne dere se, men vi er veldig, veldig gode venner. Alt det der er bak oss, ler han.