Etter det TV 2 erfarer skal Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik, ha blitt orientert om avgjørelsen like før møtestart klokken 13.

Likevel vil Raja bli sittende i presidentskapet. Høyre-kilder bekrefter at de ikke vil støtte Rajas verv.

Sist det skjedde var i 2007. Da ba Ap om skriftlig avstemning på gjenvalg av Carl I. Hagen. Da var det 29 blanke stemmer på Hagen.

Stortinget skal konstitueres tirsdag. Det vil si at hele presidentskapet skal gjenvelges.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) er i dag stortingspresident og Raja en av i alt fem visepresidenter. De øvrige er Eva Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp), Magne Rommetveit (Ap) og Nils T. Bjørke (Sp).

Per-Willy Amundsens (Frp) sendte i helgen ut et forslag til Frps stortingsgruppe om å frata Abid Raja (V) vervet som visepresident på Stortinget.

Amundsen skrev i internt notat før gruppemøte at partiet bør drøfte og vurdere å stille krav til Venstre om at de må stille en annen kandidat, om de ønsker at Frp skal stemme inn en Venstre-kandidat i presidentskapet.

Kilder i Frp legger overfor TV 2 ikke skjul på at det er en tillitskrise mellom Venstre og Frp, men sier at å kreve Abid Rajas avgang som visepresident ikke er måten å markere det på.

Det var jo så mange som 33 som stemte blankt på ham da det var skriftlig for to år siden.

Konflikt med Frp

Raja har flere ganger de siste ukene langet ut mot Frp. Det hele startet med at han anklaget Siv Jensen og Sylvi Listhaug for brun propaganda.

I et intervju med NRK gikk Raja knallhardt ut mot sine regjeringskolleger i Frp. Han siktet særlig til partiets utspill om snikislamisering og båtmigranter.

Senere skrev han to kronikker i Aftenposten, og i den siste henvendte han seg direkte til statsminister Erna Solberg. Der kritiserte Raja statsministeren for ikke å gripe inn.

Uttalensene fikk det til å koke i Frp, og er bakgrunnen for Amundsens ønske om å vraka Raja som stortingspresident.

– Abid Raja er kun opptatt av én sak. Det er Abid Raja. Dette handler ikke om snikislamisering eller bilder på Facebook. Det handler ikke om politiske saker. Det handler kun om posisjonering for å bli leder i Venstre. Han ønsker det så mye at han ikke har noen problemer med å dra statsministeren inn i Venstres interne problemer, sa Amundsen til TV 2 etter kronikkene i Aftenposten.

– Jeg mener Siv Jensen i ettertiden kommer til å stå igjen som politikeren som er opptatt av bompenger og snikislamisering, sa Abid Raja.

Forrige mandag er det siste i rekken av angrep fra Raja på Frp. Da varslet han et tøffere Venstre, «som kommer til å være 100 prosent kompromissløse når det kommer til retorikk og våre idealer».

– Hvis Frp har hatt det vondt til nå, så kommer det til å bli verre, sa Raja.

