I slutten av april ble det klart at det var slutt mellom Adele Adkins (31) og ektemannen gjennom syv år, miljøforkjemperen Simon Konecki (45).

Nå spekulerer flere amerikanske medier i om popstjernen har funnet kjærligheten på nytt, med den britiske grime-artisten Joseph Junior Adenuga, bedre kjent som «Skepta».

I følge venner av de to, skal de ha vært på flere dater sammen, blant annet skal Adele ha dukket opp i 37-åringens bursdagsfeiring på Crystal Maze for under to uker siden.

Flere venner skal også ha uttalt at de håper og tror at de to artistene kan ende opp med å bli et par en dag.

Artisten Joseph Junior Adenuga, kjent som «Skepta», under moteuken i Paris i år. FOTO: Marechal Aurore/ABACA

– Adele og Skepta har vært der for hverandre mye, etter begge forholdene deres tok slutt. De har et nære bånd, og det er definitivt en spesiell kontakt der, sier en kilde til avisen The Sun.

Kontakt før

De to artistene, som for øvrig begge er fra Tottenham, har kjent hverandre i en stund.

Tilbake i 2016 postet Adkins et bilde av Adenuga på Instagram med teksten «Tottenham Boy» og et sort hjerte bak, etter at han vant den britiske musikkprisen Mercury. Skepta har deretter svart «Love you» på posten, med en rose-emoji bak.

I etterkant uttalte Skepta til nettsiden IBTimes UK at han på den tiden egentlig hadde tenkt å slutte med musikk den dagen, og omtalte Adkins Instagrampost som «det sykeste noensinne».

Datet supermodell

Tidlig i fjor skal grime-artisten ha datet supermodellen Naomi Campbell. Forholdet skal imidlertid ha tatt slutt etter at Campbell oppdaget at en annen kvinne ventet et barn, hvor Adenuga var faren.

Jenta som ble født i november i fjor skal ha fått navnet River, i følge nettstedet Dailyfeed. Adele har også en sønn på syv år, Angelo, fra forholdet med Konecki.