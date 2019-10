Restauranter hevder de selger eksklusiv breiflabb – sannheten er en helt annen

– Biologisk sett er disse helt forskjellige. De er ikke i slekt og det vil være helt unaturlig å bruke det norske navnet breiflabb på arten fra New Zealand, slår forskeren fast.

SLIK SER DEN UT: Fisken fra New Zealand, som også kalles The Giant Stargazer, ser slik ut. Faksimile: Fishspecies.nz BREIFLABB: Slik ser en norsk breiflabb ut. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen

– Smaker den likt?

Fisken fra New Zealand kommer naturlig nok i fryst tilstand. Kjendiskokk Eirik Strøm Lillebø ved restauranten Vaaghals, bruker bare fersk norsk breiflabb i eget kjøkken. Strøm Lillebø fikk smake på den newzealandske fisken.

– Det er stor forskjell. Det er den faste konsistensen på den norske breiflabben som gjør den unik. Den har en mer kjøttaktig konsistens. Den newzealandske har ikke den samme konsistensen i det hele tatt. Den smaker ikke vondt, og har en veldig interessant skalldyrsmak. Men man kan ikke servere dette som samme produkt, sier han oppgitt.

Fisken fra New Zealand er mye billigere enn den norske arten. Ifølge Nofima er over 30 prosent av fisken som tilbys i restauranter ikke er den som oppgis i menyen.

TINT FISK: Slik ser fisken fra New Zealand når den er tint. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen STØRRE: Den norske breiflabben er mye større enn fisken fra New Zealand. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen

– Det er løgn å kalle denne fisken for breiflabb. Det er juks og fanteri. Det er ikke breiflabb. Hadde jeg fått servert denne fisken, hadde jeg sagt at restauranten prøver å lure meg, sier Strøm Lillebø til Matkontrollen.

Har reist jorda rundt

Mattilsynet ser alvorlig på at den newzealandske fisken selges som breiflabb.

– Mattilsynet synes det ikke er greit at noen produkter utgir seg for å være noe enn det den faktisk er. Navnet breiflabb er myntet på den norske arten. Den newzealandske arten heter ikke breiflabb, sier Lise Rokkones, seksjonssjef sjømat ved Mattilsynet.

SLUTTER Å SERVERE: Tollboden Restaurant slutter å servere newzealandske fisken som breiflabb. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen

Tollboden Restaurant i Kragerø skryter av at de serverer lokale råvarer, men har altså langreist fisk fra New Zealand på menyen og kaller det breiflabb.

– På pakkeseddelen og fakturaen fra leverandøren står det i klartekst «Breiflabbfilet». At TV 2 nå avdekker at det vi har kjøpt ikke er breiflabb takker vi TV 2 for, og vil ta dette opp med leverandøren, sier Christian Printz, daglig leder ved restauranten.

Endret menyen

Kjøbmandsgaarden Hotel sier de har stolt på informasjonen fra sin leverandør.

– Det er veldig kjedelig at vi har gått ut med et produkt som er noe helt annet enn det det er. Men jeg har stolt på informasjonen fra folk som driver med dette her til vanlig. De har sagt at vi er på trygg grunn med å kalle fisken for breiflabb, sier daglig leder, Einar Medby.

Medby sier at han har vært i kontakt med de som har solgt ham fisken.

– De sier at det er breiflabb, at den er fra New Zealand, sier han til Matkontrollen.

Etter at han ble gjort oppmerksom på at det er to forskjellige arter har Kjøbmandsgaarden Hotel endret menyen.

– For å være korrekt har vi endret menyen i ettertid. Vi har merket med pannestekt breiflabb med initialet NZ, som står for New Zealand, sier han.

– Tror du folk skjønner at det er en annen type fisk?

STOLTE PÅ LEVERANDØR: Daglig leder, Einar Medby, hos Kjøbmandsgaarden Hotel sier han stolte på informasjonen fra sin leverandør. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen

– Det skal ikke være noe tvil. Hvis ikke folk forstår det, har jeg vært i servering og gjort mine kunder oppmerksom på at det ikke er den norske typen, sier han.

Har ikke norsk navn

Tollboden Restaurant fikk levert denne fisken fra Bama.

– Her har det skjedd en feil i beskrivelsen som gjør det enkelt å misforstå hva produktet er. Vår hensikt har aldri vært å gi feilinformasjon, sier Pia Gulbrandsen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt hos Bama.

– Dette er en veldig mye billigere fisk enn breiflabb. Er det noe økonomisk motiv for å selge den som breiflabb?

– Nei, det er det ikke. Norsk breiflabb er rødmerket av WWF. Det gjør at det fanges lite av den, og den er dyr. Men breiflabb-retter er veldig populære, og vi ønsker å møte restaurantene sin etterspørsel samtidig som vi bidrar til artens fremtid i Norge. Den newzealandske fisken er en god matfisk som ikke er utrydningstruet, og vi selger den for langt billigere pris, sier hun.

– Mattilsynet sier at det ikke er greit å kalle den fisken for breiflabb, hva tenker du om det?

– Det er ikke en norsk breiflabb. Så her må vi finne et norsk navn som er mer presist, og vi håper at den får et norsk navn som hele bransjen kan forholde seg til, sier hun til Matkontrollen.

– Gjør det tydeligere

NorgesGruppen er også en stor aktør som leverer denne fisken til restauranter og kantiner.

– Vi er pålagt å gi produktet et norsk navn. Da har vi valgt det navnet som er mest nærliggende, nemlig monkfish på norsk, og det betyr breiflabb. Derfor merker vi produktet «breiflabb fra New Zealand», sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef, NorgesGruppen ASA.

Søyland forstår at dette kan være villedende hvis man ikke er tydelig på hvor denne fisken kommer fra.

– Jeg vet ikke hvor denne opplysningen forsvinner på veien. Men fra vår side vi helt tydelig overfor restaurantmarkedet at dette er et produkt som kommer fra New Zealand. Da er det viktig at den informasjonen følger produktet hele veien også ut til restaurantkunden. Da kan en gjøre en selvstendig vurdering av at man da spiser en breiflabb fra New Zealand og ikke fra Norge, sier hun.

– Kunne dere ha vært mer tydelig på at dette ikke er en norsk breiflabb. Det er jo tross alt en mye mer eksklusiv fisk?

– Vi ser at vi kan være mer tydelige i netthandel-løsningen vi har overfor storhusholdning og våre kunder. Nå skriver vi «newzealandsk breiflabb» allerede i tittelen, sånn at det ikke skal være noen som helst tvil, sier Søyland til Matkontrollen.