Var hjemme da sønnen drepte kamerat: – Ville ikke blande meg

Videre utsatte han Seterås for omfattende vold. Da kompisen tryglet om å få dra hjem, slo 22-åringen ham i hodet med en glassflaske. Kort tid senere kastet han Seterås over rekkverket i syvende etasje.

TYST: Advokat Kaj Wigum vil ikke kommentere saken utover at hans klient ikke orker å avgi forklaring i retten, fordi belastningen blir for stor. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Mandag fikk retten høre et lydopptak der 22-åringen ringer politiet og forteller at kameraten har tatt livet sitt, noe han i flere avhør forklarte før han bestemte seg for å legge kortene på bordet.

Tirsdag ble et nytt lydopptak spilt av for retten. Det viser at moren ringte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) klokken 4.25 – helt samtidig som sønnen ringte politiet.

Sønnens nødsamtale høres tydelig i bakgrunnen av morens samtale med AMK.

– Sebastian Seterås har falt fra syvende etasje, og jeg vet ikke om han lever, sier moren i samtalen.

– Har han falt? spør kvinnen fra AMK.

– Det vet ikke jeg, svarer hun.

– Er han våken og puster?

– Det vet jeg heller ikke. Jeg er oppe i syvende etasje.

– Kan du gå ned til ham?

– Nei. Send ambulanse, svarer moren.

Når AMK-operatøren igjen spør om avdøde selv har hoppet fra svalgangen, svarer moren: «Vet ikke. Jeg håper ikke det».

Var drapssiktet

Kvinnen var lenge siktet for medvirkning til drap, men denne delen av saken ble på et tidspunkt henlagt for hennes del.

Årsaken var at politiet mente 22-åringen ikke ville klart å kaste Seterås over rekkverket uten hjelp, noe han motbeviste under en rekonstruksjon.

Kvinnen har i sine siste avhør forklart at hun ikke fikk med seg noe av den omfattende volden sønnen hans utsatte kameraten for.

Fordi kvinnen selv har nektet å forklare seg videre, har 22-åringens forklaring om sin mors rolle blitt enda viktigere for politiet. Den forklaringen har han slitt med å avgi.

– Hun har født meg, hun har oppdratt meg, og hun har tatt vare på meg helt til jeg kunne det selv. Jeg ønsker ikke å si noe som kan få min mor fengslet, samtidig vil jeg si sannheten. Det gjør jeg så godt jeg kan, sier han i retten.

– Betyr det at du holder noe igjen? vil aktor vite.

– Nei.

– Betyr det at du ikke forteller sannheten om din mor?

– Nei.

Blod og brennmerker

I avhør har 22-åringen også sagt at han kan ha lukket døren til soverommet mens han banket opp kameraten, fordi han ikke ville involvere moren i noe straffbart. Han er imidlertid usikker på dette.

Et annet viktig bevis for politiet er blodflekker og brennmerker på klær og sengetøy. Under åstedsundersøkelsen fant politiet blodige klær i vaskemaskinen.

BEVIS: Det ble funnet skitne, tørre klær i vaskemaskinen. Vaskede klær hang på et klesstativ i leiligheten. Foto: Politiet

Dette forteller 22-åringen at han ikke vet noe om, og at det i hvert fall ikke er noe han har gjort. Heller ikke moren har noe svar på hvem som kan ha vasket eller forsøkte å brenne klærne.

Hennes DNA er funnet på vaskemaskinens håndtak, noe som vil bli dokumentert i retten.

Det er satt av åtte dager til rettssaken.