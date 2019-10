Saken oppdateres!

Tirsdag presenterte Lars Lagerbäck landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania.

Landslagssjefen gjør få endringer på troppen han valgte i de forrige kampene mot Malta og Sverige.

Landslagssjefen trakk spesielt frem Mathias Normann som beholder sin plass i troppen.

– Det føles ganske bra, både om man ser på spilletid, men også at det er en hel del spillere som har tatt steg i sine klubber og fått en mer sentral rolle. En spiller som vi opplever ikke får like mye oppmerksomhet her i Norge, er en sånn som Mathias Normann, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Han kom inn sent i landslaget, og det er ett eksempel på en spiller som er veldig toneangivende i et bra russisk lag, i en relativt god liga. Vi berømmer jo for eksempel Martin med rett for hans pasningsspill, men om dere ikke har sett på FC Rostov, så gå inn og se på hans pasning til et av målene i den siste kampen. Da får dere se en pasning som er helt på linje med Martin Ødegaard.

Kampen mot Spania spilles 12. oktober på Ullevaal Stadion og Romania 15. oktober på bortebane.

Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Håskjold Nyland.

Ut: Sten Michael Grytebust, Sondre Løvseth Rossbach.

Forsvar: Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Even Hovland, Omar Elabdellaoui, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Jonas Svensson.

Reginiussen har problemer med en skulder og er noe usikker for kampene.

Midtbane: Sander Berge, Tarik Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Ole Kristian Selnæs, Martin Ødegaard.

Angrep: Erling Braut Haaland, Bjørn Maars Johnsen, Joshua King, Alexander Sørloth.