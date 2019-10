– Jeg ble lovet en viktig rolle og fikk draktnummer 11. Så fikk jeg ikke ett minutt på banen

2016 var året der Martin Samuelsen suste inn på A-landslaget til Per-Mathias Høgmo, scoret i sin første tellende landskamp på Ullevaal og ble kåret til årets talent i norsk fotball.

– Dere har bare sett toppen av isfjellet, varslet 19-åringen da TV 2 intervjuet ham på hotellrommet i Manchester, der han bodde mens han var på lån til Blackburn.

Samuelsen representerte noe av det samme som Martin Ødegaard, en X-faktor, et finterepertoar og en frekkhet som vi sjelden ser hos norske spillere.

«Vi prates i Premier League», skrev tidligere Manchester United-helt Darren Fletcher i en tekstmelding til Samuelsen, etter at han hadde snurret rundt med det daværende PL-laget West Bromwich i en cupkamp.

Men siden den gang har Samuelsen gradvis forsvunnet ut i glemselen. Han har hoppet fra klubb til klubb på korte låneopphold, to ganger i Peterborough, én gang i Burton Albion, i Blackburn, i nederlandske VVV-Venlo, før han denne sesongen har vendt hjemover til Norge og FK Haugesund. Kontrakten med West Ham går ut sommeren 2020. Dermed kan han fritt forhandle med en ny klubb fra nyttår, og den nå 22 år gamle Samuelsen er klar på at han nå trenger stabilitet og orden i fotballivet sitt.

– Jeg har en formening om hva jeg vil, men vi har en god del igjen av sesongen med Haugesund, så jeg har fokus på det inntil videre. Men etter så mange lån og korte opphold her og der, tenker jeg at det er viktig for meg å få den stabiliteten over tid. Føle på tilhørigheten, at jeg er en del av noe, i stedet for å føle at du er en leiesoldat, sier han til TV 2.

– Er du innstilt på å ta ett steg tilbake for å ta to fram?

– Jeg går ikke akkurat og tenker at jeg skal rett inn i Premier League. Vi får se hva det blir, det er usikkert.

Drammen 20170612. EM-kvalifisering i fotball. U-21 Norge-Kosovo. Martin Samuelsen t.v og Martin Ødegaard før en U21-landskamp mot Kosovo i 2017. Foto: Terje Pedersen

Søndag scoret han begge målene for Haugesund i 2-2-kampen mot Kristiansund, etter å ha startet kampen på verste måte. Samuelsens svake støttepasning tidlig i 1. omgang startet en Kristiansund-kontring som endte med at Amahl Pellegrino satte inn 1-0 for vertene.

– For noen måneder eller år siden ville jeg kanskje følt for å pakke kofferten min og stukket av når noe slikt skjedde. Men jeg sto i det og klarte å få to mål. Jeg ble litt stolt av meg selv da jeg satte inn det andre målet, at jeg revansjerte meg, sier Samuelsen.

Noen ville kanskje tenkt at man må være mentalt sterk når man flytter utenlands som 15-åring, spiller akademifotball i Manchester City og deretter sendes i skytteltrafikk mellom diverse klubber i England. Men Samuelsen er ærlig på at han tidvis har hatt det veldig tøft de siste årene.