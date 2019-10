I 2002 klarte Song Jiang (63) å rømme fra fengselet Liangshan Yi Prefecture sør i Kina.

I over 17 år har han vært på flukt – helt til politiet 19. september fant ham 230 kilometer unna fengselet ved hjelp av en drone.

The Guardian melder at politiet alle disse årene har lett etter 63-åringen, som ble dømt for menneskehandel, med lys og lykter.

I begynnelsen av september fikk politiet tips om hvor han kunne befinne seg, og sendte opp en drone i nærheten av Jiangs hjemby i Daxing-distriktet.

Etter fem timers leting med dronen, filmet den en blå presenning.

Nærmere undersøkelser viste at presenningen trolig dekket over en hule. Politiet bestemte seg for å skride til verks, og brukte én time på å komme seg opp den bratte fjellskrenten og omringe hulen.

UTMAGRET: Song var utmagret og ute av stand til å kommunisere da han ble funnet. Foto: Politiet

I hulen fant de Song Jiang, som var blitt gråhåret og utmagret. Han skal ikke ha vært i stand til å kommunisere.

TRANGE KÅR: Song hadde laget seg en trapp utenfor hulen. Foto: Politiet

Hulen skal ha vært omtrent to kvadratmeter, med et lite stormkjøkken og en provisorisk seng.

STEINSENG: Rømlingen hadde laget seg en provisorisk seng. Foto: Politiet

Song fortalte politiet at han hadde overlevd ved å samle vann fra en bekk.

Han innrømmet å ha rømt fra fengselet, og ble tatt med tilbake til fengselet.