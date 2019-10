Det var klokken 09.30 lokal tid i Taiwan tirsdag morgen at en bro kollapset i nordøstlige Taiwan.

Det melder blant annet nyhetsbyrået Reuters.

Det var da en tankbil full av olje skulle kjøre over, at broen begynte å falle sammen.

Minst 20 personer skal være sendt til sykehus med uavklart skadeomfang etter hendelsen. Minst seks av dem er alvorlig skadd.

Dykkere jobber nå på stedet for å undersøke om flere mennesker befinner seg i vannet.

Flere fiskebåter som befant seg under broen ble truffet, og redningstjenesten jobber med å få oversikt over om noen er fanget under bygningsmassene.

Militæret er bedt om å bistå i arbeidet.