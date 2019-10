Mannen er også dømt til å betale en oppreisningserstatning til jenta på 80.000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

Det første og mest alvorlige overgrepet skjedde ifølge tiltalen vinteren 2014. Da var fornærmede 12 år gammel. De to andre overgrepene skjedde da jenta var 16 år.

69-åringen nektet for de mest alvorlige forholdene han var tiltalt for, men erkjente at han ved en anledning hadde befølt fornærmede.

Etter dagens straffelov ville dette overgrepet blitt bedømt som voldtekt. Forholdet skjedde imidlertid før den nye straffeloven hadde trådt i kraft.

Etter at forholdene ble kjent ble fornærmedes bestemor og tiltalte skilt.