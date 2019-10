Forespørselen skjedde under en nylig telefonsamtale mellom de to statslederne, ifølge New York Times.

Ville ha hjelp til granskning

Bakgrunnen for samtalen er en etterforskning iverksatt av USAs statsadvokat John Dunham.

Dunhams etterforskning fokuserer på bakgrunnen for Robert Muellers granskning av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Det amerikanske justisdepartementet bekrefter at samtaler mellom Trump og Morrison har funnet sted.

– På justisminister Barrs anmodning har presidenten kontaktet andre land for å be dem om å introdusere justisministeren og herr Durham for passende tjenestemenn, sier justisdepartementets talsperson Kerri Kupec.

Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert hendelsen i media.

Australsk informasjon sentral

En sentral del av Mueller-etterforskningen har bakgrunn i informasjon fra en australsk tjenestemann. Tjenestemannen informerte FBI om samtaler mellom russiske myndigheter og Trumps valgkamporganisasjon.

Russerne skal ha tilbudt Trumps valgkamp politisk skadelig informasjon om Trumps daværende politiske motstander Hillary Clinton.

Trump er for tiden under etterforskning for å ha presset en annen statsleder til å sverte en av sine nåværende politiske motstandere, Joe Biden.

Etterforskningen er blant annet basert på en telefonsamtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, hvor Trump anklages for å ha holdt tilbake militærbistand i avvente av en «tjeneste» fra sin ukrainske kollega.