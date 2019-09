Det er svært sjelden at 23-åringen har med seg sine nærmeste i møte med pressen, men på kakefesten der VM-gullet ble feiret hadde han dem med seg.

– Jeg er egentlig litt fan av å holde ting litt privat. Jeg driver ikke med friidrett for at familien min skal bli kjent. Det er liksom ikke fremst blant mine prioriteringer. Men de er selvfølgelig en veldig stor del av støtteapparatet, understreker Warholm overfor TV 2.

– Det er veldig hyggelig å ha dem i sånne settinger. Det får bare glippe litt av og til, sånn som i dag, fortsetter han med et glimt i øyet.

– Føler meg relativt egoistisk

Kjæresten, Oda Djupvik, beskriver gulløpet som veldig rørende.

– Spesielt når du får se alt på nært hold, og hvor utrolig mye arbeid som er lagt ned i det her, sier hun til TV 2.

Paret er ikke offisielle samboere, men bor rett ved hverandre i Oslo. Kjæresten trekker frem spesielt én egenskap hos Warholm: Hvor omsorgsfull han er.

– Det beste må være hvor flink han er til å ta vare på alle rundt seg, så vi merker egentlig veldig lite av det sirkuset som foregår rundt ham. Utenom sånne settinger, sier Djupvik og ler.

Når TV 2 forteller løperstjernen om kjærestens ros, blir han noe overrasket.

– Wow. Tydeligvis, da, sier Warholm, før han følger opp:

– Når det kommer til henne, har jeg sagt mange ganger at jeg føler meg relativt egoistisk. Jeg tar ofte prioriteringer som fører til at min idrettskarriere skal være bedre. Samtidig tror jeg at hun synes det er kjekt å være med på den reisen, og at det krever at det må åpnes opp litt tid. Så ja, hun er absolutt en del av det.

En del av teamet

Etter gulløpet var han full av lovord om treneren, Leif Olav Alnes og teamet han har rundt seg. Kjæresten tror også at teamet rundt Warholm har rundt seg er svært viktig.

– Føler du at du er en del av det?

– Jeg liker å tro det, ler hun.

– Jeg er en person han kan slappe av med og ikke alltid snakke friidrett med. Så jeg liker å tro at jeg er en liten trygghet for ham, fortsetter hun.

Warholm er klar på at kjæresten er viktig for ham.

– Man trenger de nære?

– Så absolutt. Hun bor nærme meg, så vi ser hverandre ofte. Alle som på en måte er stabile og er der for deg i hverdagen, uansett om det er bra eller dårlige dager, så er det veldig fint å ha kjæresten sin og familien sin der.

– Er det nøkkelen til å lykkes som idrettsmann at det er stabilt?

– Det tror jeg er ganske individuelt. Vi har sett mange gode idrettsutøvere med relativt triste familiehistorier, men jeg er veldig fornøyd med at min historie er en solkinnshistorie. Det er veldig hyggelig å ha familien min der. For min del er det avgjørende, men jeg tror ikke nødvendigvis at det teller på kryss og tverst for alle, svarer han.