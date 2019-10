– Det er to ting med Manchester United som bekymrer meg på kort sikt

– Jeg tror at Solskjær har kjempetillit innad i klubben. Han har supporterne bak seg. Han har eierne og Ed Woodward bak seg. Men dette er Manchester United. De kan ikke gå år etter år uten å spille Champions League, understreker han.

– Manchester United er en klubb mange, eller alle, har et forhold til. Enten på godt eller vondt. Det er mange som vil spille for Manchester United. Det er ikke noe problem å få gode spillere til klubben. Det eneste hinderet er hvis de ikke ser et prosjekt som kan ta dem inn i Champions League, fortsetter han.

Gir ris og ros

Til tross for den svake starten på sesongen, mener Solbakken at Solskjær har gjort noe riktig. Han roser kristiansunderen for innkjøpene som er blitt gjort.

– James er en spiller i god fremgang. Maguire går inn og utgjør en forskjell. Wan-Bissaka har vært veldig, veldig god på høyrebacken. Men det er en kjempeforskjell å spille for Manchester United sammenlignet med nesten alle klubber i verden, for fokuset på deg er så stort. De spillerne som har vært der i to-tre år: Ta Luke Shaw. Veldig god i Southampton og ok til tider i Manchester United. Når han kommer tilbake fra skade: Kan man stole på at han er den venstrebacken som gjør at Manchester United vinner Premier League om tre år? Har han karakteren til det? Det er sånne spørsmål jeg tror Solskjær sitter med altfor mange av for øyeblikket, analyserer Solbakken.

– Det han har truffet på, i kraft av den posisjonen han har, er at han har et godt forhold til fansen. Han har tillit innad og tillit utad. Han blir ikke utsatt for så massiv kritikk som mange andre ville blitt i samme situasjon, fortsetter han.

Men der Solbakken mener at trenerkollegaen har bommet, er at Solskjær har vært enten for snill eller for kresen på overgangsmarkedet.

– Hvis du velger å la Lukaku og Alexis Sánchez gå uten at man henter inn noen andre, vil du sette deg selv i en umulig posisjon dersom en av toppspissene blir skadet. Det er så små marginer i topp fire-racet. Selv Manchester City kan man stille spørsmål ved. Hvorfor har ikke de en fjerde midtstopper klar nå i den situasjonen de er i? De har alle pengene i hele verden, men det er ikke lett. Der har Solskjær vært for snill eller for kresen. Men kanskje har han gjort en avtale med en spiller under bordet, spekulerer Solbakken.