Jesse Lingard er en av Manchester United-spillerne som har måttet tåle mest kritikk denne sesongen, og mot Arsenal fikk han lavest karakter på børsen med en treer.

FC København-manager Ståle Solbakken mener Lingard har utspilt sin rolle i United.

– Jeg kan ikke huske sist han spilte en god kamp. Han er virkelig en akilleshæl for det Manchester United-laget. Han skal ligge i mellomrommet, fôre spissen med smarte pasninger, time løp fra dypet og ha en viktig og ha en fri rolle og være et slags bindeledd, men han kombinerer han aldri med sine medspillere eller tar sine dype løp, sier han i TV 2s Premier League-studio.

– Han er en direkte hemsko

I 1-1-kampen mot Arsenal ble han byttet ut med et kvarter igjen.

– Da han ble byttet ut, tenkte man «så du ham?» Det er ikke første gangen. Jeg kan ikke se personligheten hans eller hva han tilfører. Det er ikke en spiller Solskjær kan ha i en sentral rolle på sikt, mener Ståle Solbakken.

Solskjær har tidligere denne sesongen måttet forsvare Lingards spill.

– Han er en stor del av vårt lag, og han kommer til å forbli en viktig brikke, sa Manchester United-manageren i slutten av august.

Lingard står med kun én målgivende på sine første sju kamper. Forrige sesong hadde engelskmannen fem scoringer og fire assist på 36 kamper.

– Han er en direkte hemsko for oppbyggingen, for i den posisjonen må du enten være god med ballen og kunne spille i små rom, eller så må du ha dynamikken til å gå bak motstandernes firer fra en dypere posisjon; komme på andreball og innlegg, være en trussel rundt 16-meteren og ha nese for mål, men han er ikke noen av delene, mener Ståle Solbakken.

Mener forsvaret ser fornuftig ut

Etter sju serierunder ligger Manchester United på tiendeplass med tre poeng opp til Arsenal på fjerdeplass og tolv poeng opp til serieleder Liverpool.

– Forsvaret har de noenlunde kontroll på. De slipper inn få mål og slipper ikke til vanvittig med målsjanser. De er i ferd med å få stabilitet der, og med Aaron Wan-Bissaka på høyrebacken ser det fornuftig ut. Kontringsspillet er riktig bra, det går fort fremover og de har flere hurtige spillere som de er flinke til å sette i spill, sier Solbakken.

Den tidligere Köln- og Wolverhampton-sjefen mener det er en stor elefant i rommet for Solskjær når det kommer til spill mot etablert forsvar.

– De har få innebygde relasjoner. Mye er sikkert på grunn av skader, men det er også fordi de har noen spillere som tar for store friheter i det oppbyggende spillet og aldri er i samme posisjon. Paul Pogba vandrer fritt som én av de to sentrale, mens Andreas Pereira ikke har vært nok ute på kanten og blir gående veldig inn i banen. Så lenge de ikke har en høyreback som kan bombe opp og ned i 90 minutter, har de et problem, sier Solbakken.

