USA: Politi løsnet skudd under pågripelse – politimann drept

ÅSTEDET: Nødetatene jobber på åstedet i Bronx i New York hvor en politibetjent og en mistenkt person mistet livet under en skyteepisode. Foto: Seth Wenig / AP

Politiet bekrefter at både en politibetjent og en mistenkt mistet livet under en pågripelse i New York.