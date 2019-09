Gjert om sønnenes løp: – Hva faen var hensikten med det?

Se intervjuet med Gjert i vinduet øverst!

Første halvdel av løpet gikk det svært fort.

Da slapp alle Ingebrigtsen-brødrene, før Jakob og Filip Ingebrigtsen kjempet seg sakte, men sikkert opp igjen.

Henrik ble liggende langt bak.

Den siste kilometeren la Jakob og Filip seg langt fremme i feltet, og var med å ta føringen.

Inn på sisterunden var Filip helt ferdig og brøt løpet. Jakob rykket på sin side ifra teten, men sprakk inn mot oppløpet.

Når Gjert møter pressen like etter løpet, er han overrasket over sønnenes taktikk.

– Jeg kan konstatere at Filip stoppet, det synes jeg var litt rart. Så synes jeg Jakob – jeg må snakke med ham – jeg undrer meg litt over hvorfor han er såpass hissig på grøten der, sier Gjert.

– Er du skuffet, eller?

– Jeg er litt skuffet over at de ikke er mer «relaxed», når han først tar dem igjen. De har en jævla god plan, ser det ut som – at de holder litt igjen på farten. Men istedenfor å legge seg bak i køen når de tar dem igjen, begynner de å «trøkke» på. Hva faen er hensikten med det, liksom? Det går fort nok i massevis. Så jeg er litt overrasket over at de er så hissige på å «trøkke» på, svarer han.

Jakob: – Jeg gikk for gull

Når TV 2 konfronterer Jakob med Gjerts uttalelser, svarer Sandnes-gutten slik:

– Jeg har ikke fått sett så mye av løpet som jeg kanskje ville at jeg skulle, men jeg har gitt alt jeg kan. Så jeg må tilbake og se litt. Jeg tror jeg gjorde alt jeg skulle rett. Jeg var ikke god nok, så derfor må jeg hjem å trene litt og komme tilbake om litt mindre enn et år.

– Er du litt skuffet likevel over at det ikke ble medalje?

– Nei, jeg kan ikke trylle. Jeg vet at jeg ga alt. Jeg gutset, og jeg løp for gull. Når løpsopplegget blir som det her, gjør jeg det jeg kan. Jeg kunne ha «safet» for å få en litt bedre plassering til slutt, men jeg er ikke her for å ta noe dårligere enn gull, sier 19-åringen til TV 2.

En svært skuffet Filip opplyser at han brøt på grunn av sting og magekrampe. Han sier at han «ikke akkurat vet helt hvorfor» han var med å ta teten, men prøver likevel å forklare.

– Jeg følte meg veldig bra. Så jeg ville bare ikke stoppe opp. Jeg gikk egentlig mest frem for å bremse farten litt, og for å vise meg frem litt sånn at de ikke trodde at de hadde løpt ifra oss. Det er litt mentalt spill underveis, forklarer Filip.