Per-Willy Amundsens (Frp) forslag om å frata Abid Raja (V) vervet som visepresident på Stortinget fikk ikke fullt gjennomslag, får TV 2 opplyst av sentrale kilder.

Amundsen skrev i internt notat før gruppemøte at partiet bør drøfte og vurdere å stille krav til Venstre om at de må stille en annen kandidat, om de ønsker at Frp skal stemme inn en Venstre-kandidat i presidentskapet.

Forslaget ble drøftet i gruppen, men det var verken noen konklusjon eller votering på Frps gruppemøte mandag kveld.

Flere av Frps stortingsrepresentanter ga bak lukkede dører uttrykk for at de var både irritert og opprørt over at Abid Raja har stemplet dem og Frp som «brune».

Etter det TV 2 erfarer ser ikke Frp seg tjent med å gå høyt på banen og kreve at Raja mister plassen som visepresident.

Etter valget i 2017 fordelte de borgerlige partiene seg imellom ulike verv i komiteer på Stortinget. Høyre ga fra seg en plass i presidentskapet til Venstre som valgte Abid Raja.

Stortinget skal konstitueres tirsdag. Det vil si at hele presidentskapet skal gjenvelges. I dag er Tone Wilhelmsen Trøen (H) stortingspresident og Raja en av i alt fem visepresidenter. De øvrige er Eva Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp), Magne Rommetveit (Ap) og Nils T. Bjørke (Sp).

Hans Andreas Limi ville ikke si hva som var Frps konklusjon da han møtte pressen etter møtet som var slutt ved 19-tiden.

– Vi hadde en veldig god diskusjon basert på det innspillet Per-Willy Amundsen hadde sendt til gruppen. Utover det har jeg ingen kommentar, fordi det var et godt møte, sier han til TV 2.

– Har gruppen trukket noen konklusjon på hvordan dere skal opptre i morgen?

– Når det gjelder hva gruppen gjør er det interne beslutninger, men det som var nødvendig var at vi hadde en lang diskusjon og runde på det. Det var alt og det er jeg fornøyd med, sier Limi.

Per-Willy Amundsen har ikke besvart TV 2s henvendelser. Carl I. Hagen skriver i en tekstmelding at Hans Andreas Limi får svare på saken. Det samme er budskapet fra flere av de andre stortingsrepresentantene til partiet.

Internt notat

I det interne notatet til Frps stortingsgruppe skrev Amundsen at Raja er uegnet til å fortsette som Stortingets visepresident.

I notatet, som er gjengitt av NRK, heter det at «Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering. Men like viktig: etter mitt syn viser det med all tydelighet hvorfor Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap.».

Raja har flere ganger de siste ukene langet ut mot Frp. Det hele startet med at han anklaget Siv Jensen og Sylvi Listhaug for brun propaganda.

– Abid Raja er kun opptatt av én sak. Det er Abid Raja. Dette handler ikke om snikislamisering eller bilder på Facebook. Det handler ikke om politiske saker. Det handler kun om posisjonering for å bli leder i Venstre. Han ønsker det så mye at han ikke har noen problemer med å dra statsministeren inn i Venstres interne problemer, sa Amundsen da til TV 2.