Manchester United-Arsenal 1-1

Toppkampen på Old Trafford endte uavgjort etter en svært sjanserik andreomgang.

Scott McTominay sendte vertene i føringen etter en drømmescoring like før pause. Da ble det fart på oppgjøret, og Pierre-Emerick Aubameyang utlignet for Arsenal et kvarter etter pause.

Til tross for at de fikk med seg et poeng, er ikke Endre Olav Osnes nådig i sin dom over alle på Arsenal-laget.

Rekordsigneringen Nicolas Pépé får hard medfart av TV 2s fotballkommentator, som mener at ivorianeren ikke lever opp til prislappen.

