Se scoringen i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Arsenal utlignet et kvarter etter pause.

Manchester United-unggutten Axel Tuanzebe, som spilte venstreback på grunn av skader i forsvarsrekken, ble presset av Nicolas Pépé.

Tuanzebe gikk for en pasning innover i banen. Den gikk rett til Arsenal-unggutten Bukayo Saka, som satte Pierre-Emerick Aubameyang opp alene med keeper.

Der gjorde Arsenals superspiss ingen feil.

Solskjær raste

Linjedommeren var raskt oppe med flagget, og scoringen ble først ble avblåst for offside. Reprisene viste imidlertid at Harry Maguire var langt bak offsidelinjen. Dermed ble scoringen godkjent etter en kjapp VAR-sjekk.

Utenfor banen var Ole Gunnar Solskjær rasende. Han gikk rett bort til fjerdedommeren og ga klar beskjed. Ifølge Sky Sports mente Solskjær at det allerede hadde vært blåst da Aubameyang lobbet ballen over David de Gea.

– Han blåste! Han blåste, skal Solskjær ha sagt.

I TV 2s Premier League-studio etterpå, forklarer Brede Hangeland at de ikke praktiserer såkalte «tunge flagg» i Premier League. Altså skal linjedommeren vinke om han tror at det er offside, men dommeren skal vente med å blåse til situasjonen er over.

– Prosedyren var riktig, konkluderer Hangeland.

Ekspertpanelet reagerer derimot på blant andre Ashley Youngs opptreden da Arsenal scoret. Istedenfor å kaste seg inn i situasjonen, viftet han med armen i været og ropte på offside.

– Man kan ikke gamble når det er VAR, påpeker FC København-trener Ståle Solbakken, som mandag er gjest i TV 2s Premier League-studio.

– Det virker som de ikke kan reglene, og det bekymrer meg littegrann, fortsetter han.

McTominay med drømmemål

Manchester United tok ledelsen like før pause. De røde djevlene kontret etter en dødball, men måtte starte på nytt etter et upresist innlegg.

Marcus Rashford var imidlertid rask i oppfatningen da han spilte ballen bakover til Scott McTominay. Midtbanespilleren dundret til fra 18 meter, og Arsenal-målvakt Bernd Leno var sjanseløs da ballen smalt i krysset.

McTominay og Uniteds kontringsspill fikk mye ros av ekspertpanelet i TV 2s Premier League-studio.

– Manchester United scorer etter deres største styrke, som er kontringsspillet. Der er de blant de beste i Premier League, sa Ståle Solbakken.

– Man kan si at McTominay er en spiller som har hatt en fin fremgang i år. Han har skjøvet Matic helt ut i skyggen, og er Pogbas faste makker. Det er helt klart den foretrukne midtbaneduoen, og Ole Gunnar ser at han kan bygge noe rundt – eller med – McTominay. Her betaler han litt tilbake òg, fulgte han opp.

Manchester United står nå med bare én seier på de seks siste kampene i Premier League, og ligger på tiendeplass. Det er tre poeng opp til kveldens motstander Arsenal, som innehar den viktige fjerdeplassen.