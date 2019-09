Øst for Slovakias hovedstad Bratislava omkom en 14 år gammel gutt da han ble truffet av et tre som falt i vinden. I den samme ulykken ble flere skadd, en av dem alvorlig.

I nærheten av Wittenberg, øst i Tyskland, mistet en 41 år gammel mann livet da et tre falt på bilen hans.

I Tsjekkia har rundt 30.000 husstander mistet strømtilgangen, og veltede trær har skapt forstyrrelser for bil- og togtrafikken.

Flere tyske togstrekninger var stengt mandag, blant dem strekningen Berlin-Hamburg. Sør i Tyskland måtte ruta mellom Nürnberg og Augsburg stenge etter at et tre blåste over ende.

Kraftlinjer i Leipzig har ble slått over ende av veltede trær, og mer enn 5.000 mennesker var i flere timer uten strøm.

(©NTB)