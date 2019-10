Kastet kompisen fra syvende etasje, så ringte han politiet: – Jeg prøvde å stoppe ham!

– Jeg har en bestevenn av meg som har kastet seg selv ut fra sjuende etasje, og som har tatt selvmord og ligger rett og slett død her på bakkeplan. Jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg.

Sånn begynner samtalen mellom den 22 år gamle drapstiltalte og politiet klokken 04.25 en fredag morgen i mars i fjor.

Hør samtalen i videovinduet øverst i saken!



Nødsamtalen ble spilt av under rettssaken i Bergen tingrett mandag.

Der har 22-åringen lagt kortene på bordet og forklart hvordan han havnet i krangel med kameraten, utsatte ham for massiv vold og senere kastet ham over rekkverket på svalgangen utenfor leiligheten.

Derfor var det vondt, ifølge tiltalte selv, å høre den halvannet år gamle lydloggen i retten.

– Jeg var ikke klar over at jeg hadde sagt disse tingene og levd meg så inn i dette. Dette er et sjokk for meg også. Jeg er svært skuffet over meg selv og måten jeg har opptrådt på, sier han.

– Ikke skyldig

I den drøyt syv minutter lange samtalen med politiet holder 22-åringen fast ved at kameraten har tatt livet sitt.

– Jeg prøvde å stoppe han, jeg tok fysisk tak i ham, men han kastet seg selv utenfor, sier han.

ÅSTED: På dette rommet ble Sebastian Seterås (21) utsatt for omfattende vold - blant annet med denne glassflasken. Foto: Kripos

På et tidspunkt bedyrer tiltalte, uoppfordret, sin uskyld i saken.

– Hvis dere søker opp min CV (...) så ser dere at vi har masse saker på oss fra før, men aldri noe lignende som dette. Jeg hadde aldri ringt politiet hvis det var jeg som hadde gjort det. Jeg er i sjokk. Helvete, hva er det som skjer? Han kastet seg selv utfor sjuende etasje, sier han.

Senere sier 22-åringen at han håper politiet «gjør noe annet enn å arrestere ham».

– Hvorfor skal de arrestere deg? spør politikvinnen i andre enden.

– Forrige gang jeg ringte inn og rapporterte om noe, så var det jeg som fikk skylden og jeg regner med det samme skjer nå. Putt meg inn i en politibil, i en celle og gjør meg om til en kriminell. Hvis det er jeg som har gjort dette, håper jeg dere har noen klare bevis. For min bestevenn ligger fakkings død, svarer han.

FUNNET HER: På bakken utenfor denne boligblokken i Fyllingsdalen i Bergen ble 21-åringen funnet drept. Foto: Bjørn Erik Larsen / Bergens Tidende / NTB scanpix

Samtalen avsluttes når politiet kommer til stedet klokken 4.33 om morgenen.

Orket ikke lyve

Gjennom sine tre første avhør hos politiet holdt 22-åringen fast ved historien om at kameraten hadde tatt sitt eget liv. Først da det tredje avhøret var gjennomført, nøyaktig en uke etter drapet, fortalte han politiet hva han hadde gjort.