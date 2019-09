– Vi må bare beklage til alle som satt og håpte på medalje

Jakob Ingebrigtsen (19) ble beste nordmann på 5. plass på 5000 meter i Doha mandag kveld. Ingebrigtsen kom i mål på tiden 13:02.93.

Yngstemann Ingebrigtsen imponerte voldsomt og ledet da det gjenstod 200 meter. Så tok kreftene slutt.

– Jeg gutset i dag. Det var kult å være med på. Jeg er stolt av det vi fikk til i dag. Jeg gikk for gullet. Tro det eller ei valgte etiopierne å samarbeide i dag, sier han til TV 2.

– Er du litt skuffet over at det ikke ble medalje?

– Jeg kan ikke trylle. Jeg vet at jeg ga alt. Jeg gutset og løp for gull. Når løpsopplegget ble slik, gjorde jeg det jeg kunne. Jeg kunnet «safet» og fått en litt bedre plassering til slutt, men jeg er ikke her for å ta noe dårligere enn gull, sier han.

– Er du sliten?

– Jeg er ødelagt.

Etiopiske Muktar Edris tok gullet foran landsmannen Selemon Barega. Duoen løp begge under 13 blank. Kanadiske Mohammed Ahmed tok bronsen.

– Etiopierne trykket på i front, men de og fikk mer enn nok. Så fikk de heldigvis to nyttige idioter fra Norge til å hjelpe til. Det overrasker meg at de er såpass hissige på grøten der fremme, sier pappa Gjert.

Filip Ingebrigtsen måtte bryte

Filip Ingebrigtsen måtte bryte underveis. Henrik Ingebrigtsen ble nummer 13 med tiden 13:36.25.

– Det ble veldig dramatisk. Jeg må finne ut om Filip fikk pusteproblemer. Jeg konstaterte at han stoppet. Jeg må snakke med Jakob. Det undrer meg hvorfor han er såpass hissig på grøten, sier pappa Gjert.

– Hvorfor la han seg ikke bak i klyngen? Jeg er skuffet over at Jakob ikke er roligere når de kommer opp. De har en jævlig god plan, men i stedet for å legge seg bak, trykker de på. Hva faen er hensikten med det, spør han.

– Jeg ga alt jeg kunne. Jeg tror jeg gjorde alt det jeg skulle gjøre rett. Jeg var ikke god nok. Derfor må jeg hjem for å trene litt, svarer Jakob.

Storebror Henrik er imponert over det yngstebroren fikk til.

– Jakob løper som en verdensmester. Han mangler bare bittelitt. Han mangler de siste 100, sier han til NRK.

Mellomsteblad Ingebrigtsen medgir at 5000-meteren ble en skuffelse.

– Både jeg, Jakob og teamet hadde håpet på mye mer enn dette. Vi må beklage til alle som satt og heiet på og håpte på medalje. Det var ikke bra nok, sier han til TV 2.