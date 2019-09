19-åringen virker stinn av selvtillit foran sin første store VM-finale i karrieren. Og tror de afrikanske løperne har fått økt respekt for han etter at han løp 13.02 i London i sitt eneste 5000 meter-løp før VM.

– Jeg tror at de til tider er litt for opptatte av seg selv. De siste årene har det vært et ekstremt stort rivaleri både i det etiopiske og kenyanske laget. Så det kan tenkes at det skjer det samme her som i Diamond League-finalen i Zürich, der de rotet bort en seier fordi de tenkte for mye på seg selv, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Kan gå ganske bra

Sin egen form er han veldig trygg på. Og han frykter ingen av konkurrentene.

– Heldigvis er løping ganske målbart, og alle vet hva jeg er i stand til å gjøre. Så selv om jeg ikke har lyst til å si det selv, så kan jo dette gå ganske bra, smiler Jakob.

– Ganske bra?

– Ja, he, he, jeg vil ikke si så mye før start for da blir fallhøyden litt for stor hvis jeg ikke får det til. Men jeg kan ikke skjule at jeg har løpt fort. Og jeg er i stand til å løpe enda fortere. Hvis man da snakker om tider på rundt 13 blank, så er det ikke så mange konkurrenter igjen, sier han selvsikkert.

Gjert Ingebrigtsen tror de afrikanske utfordreren til Team Ingebrigtsen fikk seg en real støkk etter semifinalen.

– Hvis jeg var en av verdens beste 5000 meter-løpere og var medaljekandidat, så er det noen løpere jeg ikke vil ha hatt med meg inn på en sisterunde her i Doha. Og jeg tror mine gutter en noen av dem, sier han skråsikkert.

Spår taktisk spill

Han spår at afrikanerne vil kjøre taktisk spill. Det har vært mye diskutert i teamet på forhånd.

– Kun afrikanerne har de siste årene vist at de er villig til å ofre en mann for laget. Det skjedde under VM-finalen i London på 1500 meter. Da var det Kenya som bestemte seg for å kjøre. Så det er noe vi må være forberedt på, sier Gjert Ingebrigtsen.

Og det er Filip Ingebrigtsen. Han har sett løpet fra London mange ganger.

– Jeg kommer ikke til å gi noen luke hvis det skjer igjen, smiler han.

– Det har du lært?

– Ja, det har jeg lært. Samtidig var det et scenario jeg ikke var forberedt på den gangen, sier Filip Ingebrigtsen.