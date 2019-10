Maktkampen i Ap-ledelsen: Mener Hadia Tajik sto bak Giske-saker

Njie: – Men da avkrefter vel partisekretæren saken når avisen tar kontakt med henne?

Giske: – Noen vil at det skal bli en sak. Og at mediene skal skrive om det.

Stenseng blir etter saken i DN sitert på at «Partikontoret har ikke mottatt varsler om eller fra noen som føler seg trakassert i situasjonen som er omtalt i media».

To dager etter saken, går den daværende 25-åringen ut i Dagbladet og avviste at hun noen gang har fått en upassende sms fra Giske.

16. desember 2017

16. desember trykker Dagens Næringsliv en ny sak med overskriften: «Nye saker om Trond Giske».

Avisen skriver at «Arbeiderpartiet har fått inn flere nye bekymringmeldinger og henvendelser knyttet til nestlederen».

DN understreker at de ikke kjenner detaljene i henvendelsene som er kommet inn til Arbeiderpartiet de siste dagene.

En samtale mellom Giske og Stenseng fra den samme dagen er gjengitt i boken. Giske skal ha hatt telefonen på høyttaler:

Stenseng: – De har rett i at vi har fått inn to nye henvendelser til partikontoret.

Giske: – To henvendelser? Hva slags henvendelser var det?

Stenseng: – Ingen av dem viste seg å være noen sak. Det er som sist. En ny påstand om at du skulle ha sendt en upassende SMS. Men den det gjaldt, avviste det.

Giske: – Og den andre henvendelsen?

Stenseng: – Det var at du skulle ha flørtet med ei gift dame på et nachspiel for 10–12 år siden.

Giske: – Gift dame? Hvem da?

Stenseng: – Jeg tror ikke vi har navnet på henne. Det er ikke hun som har meldt det inn.

Giske: – Hvem har gjort det da?

Stenseng: – En tredjeperson.

Giske: – Hvem?

Stenseng: – Det kan jeg ikke si.

Giske: – Er det også den personen som planter det i avisen?

Stenseng: – Det er i hvert fall ingen av oss på partikontoret som snakker med avisen. Vi er bare to som håndterer slike ting.

Giske: – Så det du sier, er at… Ingen av sakene kommer fra kvinnene det gjelder?

Stenseng: – Nei, henvendelser vi har fått til partikontoret om deg, kommer fra tredjeperson.

17. desember 2017: Stenseng bekymret

Ifølge boken skal Stenseng ha ringt Giske 17. desember og vært bekymret:

«Hennes opplevelse var at noen systematisk melder inn saker det ikke er hold i, og at alt fortløpende havner i avisen. Det virker organisert. Hun er bekymret for hva det gjør med partiet».

To dager senere skal Stenseng ha sagt at henvendelsene til partikontoret kom fra Tajik:

19. desember 2017: Møte på Støres kontor

Stenseng, Giske og Støre møtes for å diskutere medietrykket og sakene som er meldt inn. TV 2 vet at møte ble holdt på Støres kontor på Stortinget.

Der skal Stenseng ha bekreftet at henvendelsene til partikontoret kom fra Hadia Tajik, ifølge boken:

«Han hadde fått bekreftet mistanken sin i møtet i dag. Partisekretæren fortalte at henvendelsene til partikontoret kom fra nestlederen. Partilederen hadde nikket bekymret».

HÅNDTERTE SAKENE: Partisekretær Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støre håndterte sakene sammen i 2017 og 2018. Foto: Berit Roald

Utdrag fra møtet, slik den er gjengitt i boken:

«– Ingen er levert av noen som mener seg krenket, hadde partisekretæren fortalt.

– Ingen har noe innhold som må følges opp. De havner hos de samme journalistene omtrent samtidig som de meldes inn.

Partilederen hadde sukket og lyttet. Han forsto. Han forsto.

Men forstår han? Jeg kan ikke tenke på det. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg vil tro det beste om alle. Men vil det å tro det beste om nestlederen si at jeg må tro det verste om Trond?

– Vi må være forberedt på alt. Det finnes ingen regler nå, sa han i kveld.

– Hverken i partiet eller i pressen.»

21. desember 2017

I Kjersti Stensengs leilighet fant det første konfrontasjonsmøtet med Giske sted.

Giske fikk lese varsler, og han måtte svare der og da. I boken hevdes det at Stenseng på møtet skal ha uttalt at en sak inneholdt flere påstander som hun visste ikke stemte:

«Én sak hadde blitt lagt bort med en gang, den var visst ikke noe varsel mot Trond likevel. Han fikk ikke engang vite innholdet. Én sak inneholdt flere påstander som partisekretæren visste ikke stemte. Partilederen ble usikker.»

25. januar 2018 konkluderte Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng i sakene mot Trond Giske. Giske hadde brutt Aps interne regelverk i fem saker, men TV 2 kunne melde at det skulle var uenighet mellom Stenseng og Støre om hvor mange av sakene det har vært brutt.

Slik svarer Tajik

TV 2 har konfrontert Hadia Tajik med innholdet i boka og Kjersti Stensengs påstander.

– Jeg kunne sikkert sagt mye om dette, men disse sakene er ferdig behandlet og avsluttet. Jonas og Kjersti har sammen slått fast at Giske i flere saker har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, og jeg støtter Jonas og Kjersti i behandlingen, sier Tajik.

NESTLEDER: Hadia Tajik tror ikke påstandene fra Stenseng vil ødelgge samarbeidsklimaet i partiledelsen. Foto: NTB Scanpix

– Det virker ikke som at alle er ferdige med disse sakene?

– Det må jeg bare ta til etterretning.

– Kan du og Stenseng fortsette å samarbeide i Ap-ledelsen?

– Kjersti og jeg samarbeider godt i ledelsen, og jeg har all mulig grunn til å tro at det fortsetter sånn.