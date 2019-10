Kom seg ut sekunder før det var for sent

Like før jul i 2017, våkner eldstedatteren i familien Bjellvåg fra Averøy klokken fem om morgenen av brannalarmen. Hun løper opp og får varslet foreldrene og broren, som straks kommer seg på bena.

Karl Magne Bjellvåg (62) forteller at han åpnet døra til kjøkkenet, men der var rommet overtent av flammer.

– Vi så fort at man ikke kunne gjøre noe selv, det var bare å komme seg ut, forteller 62-åringen i programmet Brente minner.

Men det skulle vise seg å bli vanskeligere enn de hadde trodd. Ytterdøra hadde nemlig blitt klemt og var umulig å åpne, ettersom huset allerede hadde begynt å skakke på seg av brannen.

Siste mulighet var å komme seg ut via kjellerutgangen. Den var heldigvis ikke stengt. Familien på fire greide dermed akkurat å komme seg ut før hele huset var overtent.

– Jeg er veldig glad for at datteren min var hjemme. Vi sov jo i helt andre enden av huset, både jeg, Karl Magne og sønnen min, som hadde rom under oss. Da vi skulle ut, sto flammene oppover ved siden av oss, og det var tykk røyk fra taket og halveis ned, så vi måtte krype etter gulvet for å komme ned til kjelleren, forteller Kjersti Bjellvåg (53) til TV 2.

Sterk kuling fra vest gjorde at brannen, som trolig hadde en elektrisk årsak, spredte seg fort. Da brannvesenet kom frem en time senere, var det ingenting å redde.

– Vi er så glade for at vi kom oss ut, alle vi fire som bodde i huset. Det er jo det vi har trøstet oss med i etterkant, at vi får bare være glad for at vi selv har kommet oss ut, selv om vi mistet alt, sier Kjersti Bjellvåg i programmet.

– Det er en vei å se nå, og det er frem.

Fikk hjelp

Brann startet i elektrisk anlegg Forsikringsbransjen har de siste tre årene (2016-2018) registrert over 65 000 brannrelaterte skader i norske hjem til en samlet kostand på over 7.2 milliarder kroner. Over 12 700 av disse brannskadene har startet i elektriske anlegg og el-apparater. Disse skadene har samlet kostnad på over 900 millioner kroner. Dette er forsikringsselskapet Fremtinds råd for å forebygge brann i elektriske anlegg og apparater: Det kan være lurt å trekke ut kontaktene fra alle elektriske apparater med varmeelement. Dette gjelder naturlig nok også for hårfønere og rettetenger.

Har man med seg en pc i sengen, vær oppmerksom på at det kan bli veldig varmt, da man ikke får samme sirkulasjon som ved at den står på et bord.

Skru av om natta. Det er stor brannfare forbundet med å lade mobil og nettbrett om natten. Bruk også originale ladere. Bruk heller ikke oppvask- og vaskemaskiner om natta.

Kontroller sikringsskapet. Har du skrusikringer må du gå over for å stramme til sikringene når det brukes mye strøm. Sjekk at sikringene ikke er uvanlig varme. Etter du har kontrollert, må du huske å lukke sikringsskapet. Dette for at en eventuell brann skal begrenses til skapet lengst mulig. Kilde: Fremtind Forsikring

Paret har begge vokst opp på Averøy, og giftet seg i 2013. Huset som brant hadde de pusset opp bare syv år tidligere. Plutselig måtte alt bygges på nytt, denne gang helt fra grunnen av.

I etterkant av hendelsen har familien fått hjelp fra TV 2-programmet «Brente minner», under arbeidet med gjenreising og oppussing av det nye huset.

Teamet, som består av programleder Marco Elsafadi, interiørdesigner Aina Solli Steen og Therese Nielsen fra forsikringsselskapet Fremtind, hjalp familien med å innrede stue og kjøkken.

– Vi trives og har det bare bra. Det fungerer fint sånn som det har blitt planlagt og vi fikk jo så kjempebra hjelp her med interiør, så det er vi veldig fornøyde med, forteller Kjersti Bjellvåg til TV 2.

Ekteparet har nå bodd i det nye huset siden november i 2018, men har beholdt interiøret akkurat slik som «Brente minner» gjorde det.