Søndagsskolelærer brøt loven med vilje – nekter straffskyld

– Vi anker til Lagmannsretten og videre til Høyesterett om vi ikke får medhold. Og vi går videre til EMD om nødvendig, sier han.

– Ulovlig

Men myndighetene mener Viste driver sin virksomhet ulovlig. For aktoratet er saken klar. Viste har ansatt folk som ikke har arbeidstillatelse og dette er ikke lov. Strafferammen for dette lovbruddet er fengsel i opptil to år. De siste fire årene har Viste utbetalt over 8,5 millioner kroner til 70 forskjellige arbeidstakere.

Aktor Hans Petter Skurdal sier til TV 2 at det er mange saker i rettssystemet som tar opp lignende saker.

– Det er ulovlig å ansette papirløse, også ureturnerbare personer, sier Skurdal.

– Men han sier at grunnloven gir alle rett til jobb?

– Det sier Arne Viste, men det er ikke påtalemyndigheten enig i, svarer Skurdal.

Statsadvokaten har ennå ikke har bestemt seg for hvilken straff han vil foreslå for Viste.

Saken vil pågå til torsdag 3. oktober og dom i saken er ikke ventet før om et par uker.