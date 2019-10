Ifølge nettsiden Resume, som er Skandinavias største magasin innenfor temaer som massemedier og markedskommunkasjon, er Felix Herngrens produksjonsselskap et av de mest produktive i hele Sverige.

I videoen øverst i saken kan du høre om hvordan 52-åringen kombinerer hverdagen som skuespiller og mediegünder.

Drakamp

Til TV 2 røper svensken at det ikke alltid er problemfritt å eie selskapet som produserer Solsidan.

– I blant kan man havne i krevende situasjoner. Det viktigste for meg og de andre som driver FLX har lenge vært at programmet eller filmen vi lager blir veldig bra. Økonomien kommer i andre rekke, sier han og spøker med at økonomene på FLX kommer til å bli gale av utspillet hans.

KOLLEGER: Snart kommer den sjette sesongen av Solsidan, hvor Felix Herngren og Mia Skäringer spiller mann og kone. Foto: Pressebilde

Skuespilleren sier at den dagen man firer på kvalitetskravet, så er man ille ute.

– Det er alltid en kamp mellom produksjonen og kreatørene. De vil ha mer penger og mer tid, men det er en bra kamp. Det gjør at kreatørene presser seg litt mer og at økonomene blir tvunget til å forsøke å skjære ned der de kan. Ofte syns jeg det driver frem gode saker.

Herngren bekrefter at drakampen blir gjort lettere av det faktum at Solsidan er så suksessfullt som det er, og at de kreative kreftene dermed har gjort seg fortjent til mye godvilje.

Det er forøvrig ikke første gang han er på begge sidene av produksjonen under et prosjekt, han var også regissør på den Oscar-nominerte filmen Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant.

FLX rangerer trolig denne filmen som en av de største bragdene deres, da i overkant av 760.000 mennesker så filmen i løpet av de første 13 dagene den gikk på kino.

Omsetter for over 100 millioner

I sommer kunne Resume avsløre at selskapet FLX TV omsatte for rundt 123 millioner svenske kroner i 2018. Dette tilsvarer i underkant av 114 millioner norske kroner.

Herngrens andre selskap, FLX 2.0, står for den kommersielle produksjonen. Dette selskapet doblet nesten omsetningen, fra14,8 millioner norske kroner i 2017 til rundt 28,6 millioner norske kroner i 2018.

Foruten å produsere Solsidan, står også produksjonsselskapet bak TV-yndlinger som Netflix-serien Størst av alt og komiserien Bonusfamilien.

Felix og Alex er ikke like

Den nye sesongen av Solsidan har premiere på TV 2 Sumo og C More 6. oktober, og Herngren sier at han og karakteren han spiller er vidt forskjellige mennesketyper.

SOLSIDAN: Josephine Bornebusch, Johan Rheborg, Henrik Dorsin, Mia Skäringer og Felix Herngren har alle sentrale roller i Solsidan. Foto: Stella Pictures

– Alex har et sosialt handikap og er konfliktfylt. På privaten med konen min kommer det jo av og til konflikter og slikt, men vi er flinke til å snakke med hverandre. Anna og Alex lider av den dårlige kommunikasjonen, og det er der humoren oppstår. Der syns jeg at jeg er veldig forskjellig fra Alex.

Andre opplagte forskjeller er at Solsidan-karakteren Alex har to barn, er tannlege og har en trangere økonomi enn mange andre i nabolaget. Herngren er en prisvinnende skuespiller med seks barn. Han har også en stesønn.