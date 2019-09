Raser mot maskoten «Putte»: – Jeg er dypt krenket og forbannet

Oppgjørene mellom Bodø/Glimt og Tromsø handler om mye mer enn bare tre poeng.

Det fikk Tromsø-fansen merke på Aspmyra søndag kveld.

Saken er også omtalt av Avisa Nordland.

Mandag formiddag skrev Tromsø-supporteren Trond Grimstad et innlegg på supporterklubben Isbergets Facebook-side.

«Aspmyra stadion i Bodø var åsted for en vond opplevelse i går», innleder Grimstad.

Ifølge ham gikk Glimt-maskoten «Putte» rundt med en isbjørn under armen. Han skal ha lagt isbjørnen ned på bakken og tråkket på den mens han henvendte seg til Tromsø-supporterne.

Et klart stikk i retning bortefansen, ettersom Tromsøs maskot «Tilion» er en isbjørn.

I pausen var underholdningen at noen utvalgte fikk komme ned på matten, der de skulle skyte med mål om å treffe isbjørnen.

Tromsø-supporteren Trond Grimstad bor i Mjøndalen, og reiser på alle lagets bortekamper. Foto: Privat

«Er ikke dette med på å nøre opp under hatet som enkelte fraksjoner i begge klubber har mot motstanderklubben? Jeg lever i den tro og tillit at TIL aldri ville latt Tilion herje med en bie på Alfheim», skriver Grimstad.

«Jeg er dypt krenket og forbannet. At dere har så lite underholdning å by på, at dere må spytte og tråkke på de følelsene de tilstedeværende supporterne hadde, sier litt om hvilket lavmål dere har lagt dere på. Dette var bare pinlig. FY SKAM!!!!», fortsetter han.

– Jeg har en streng policy

Grimstad er en svært ihuga supporter. Når TV 2 snakker med ham noen timer senere, forteller han at han har vært på samtlige bortekamper de tre siste årene.

Han sier at han aldri har opplevd noe lignende.

– Det er kanskje storm i et vannglass det der, men dette er første gangen jeg har reagert på og sett at noen driver og driter ut motstanderlaget under kampen. Jeg har så lite til overs for sånne ting, sier Grimstad til TV 2.

– Jeg har en veldig streng policy om at når jeg er på besøk, så er jeg gjest. Da forventer jeg og stiller krav til meg selv og mine medsupportere om at vi skal oppføre oss. Og da forventer jeg å bli tatt godt imot som gjester. Akkurat det fikk seg et skudd for baugen, og jeg følte meg litt såret, forklarer han.

Tromsø-supporteren legger til at Glimt så klart var mye bedre, men at han ikke har noe til overs for den type underholdning.

– Overrasker meg

Alf Edvard Masternes, supporterklubben Isbergets mediekontakt, synes det er synd at stuntet kom fra arrangørhold.

– Jeg hadde forstått det hvis det var tifo eller noe sånt som en supportergruppering hadde laget mot andre supportere, men at arrangøren legger opp til den type hetsing og konflikt, overrasker meg, sier Masternes til TV 2.