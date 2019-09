Spenningen var stor på gamlehjemmet Orstenen i Uppsala i Sverige på torsdag. Tidligere på sommeren hadde én av beboerne skrapt frem tre TV-symboler på et skrapelodd.

Det betyr vanligvis at man får møte opp i et TV-program og skrape frem en storgevinst.

Det var Aftonbladet som omtalte saken først.

Tradisjon

Men på Orstenen gamlehjem gjør man ting litt annerledes. Én gang i uken skraper de flakslodd, og dersom noen vinner – deler de alltid premien med hverandre.

Siden loddet fra i sommer tilhørte de 38 beboerne på gamlehjemmet, møtte Svenske Spel, tilsvarende Norsk Tipping, opp personlig på hjemmet.

Og det var 93 år gamle Hjalmar Hedbom som fikk det ærefulle oppdraget om å skrape loddet.

13.000 hver

Ved 15-tiden på torsdag hadde alle beboerne samlet seg for å se 93-åringen skrape. Og Hjalmar må sies å ha gjort en god jobb. Han skrapte nemlig frem hele 500.000 kroner, og sørget derfor for at beboerne på gamlehjemmet fikk med seg 13.000 kroner hver.

– Det her er helt topp. Dette er jo to månedsleier, sa én av beboerne ifølge en pressemelding fra Svenske Spel.

Men til tross for storgevinsten var ikke 93 år gamle Hjalmar like fornøyd.

– Jeg tenker på at det ikke ble fem millioner. Det var jo litt mislykket, sier han og fortsetter:

– Men det er jo bra. Jeg hadde håpet på å kjøpe en ny bil, sier 93-åringen med et glimt i øyet.