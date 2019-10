– Vi tenkte at hydrogen var et smart og miljøvennlig valg. Vi ble videre forsikret om at det kun var et tidsspørsmål før det ble satt fart på utbyggingen av fylleinfrastrukturen. Så vi antok at dette var et framtidsrettet valg.



Det sier Terje Alm fra Oslo. Som sammen med datteren Wenche har en Hyundai iX35 som går, eller rettere sagt skulle gått, på hydrogen.

Men etter at det smalt på hydrogenstasjonen Uno X ved Sandvika i Bærum tidlig i juni,har det ikke vært mulig å få fylt bilen. Hverken for Wenche, Terje eller de andre som kjører hydrogenbiler.



God som gull – så lenge det varte

– Det er strengt tatt min datters bil og den står hjemme hos henne. Men dette var et slags fellesprosjekt da hun kjøpte den. For vi hadde en avtale på at når hun skulle på hytta eller andre steder der det ikke var hydrogen å få, skulle vi byttelåne biler. Slik var det en stund og det fungerte veldig bra, forteller pappa Terje.

– Men nå står Hyundaien i garasjen. Det har den gjort lenge og ingen kan gi oss noe svar på om, eller når den kan brukes igjen, sier Terje.

– Nå skal de i rettferdighetens navn, legges til at vi har fått en lånebil av Hyundai. Men dette er allikevel ikke greit. Ikke for oss. Det er neppe optimalt for Hyundai heller, sier Terje.

– Bilen ble kjøpt nettopp med tanke på at den var miljøvennlig. Vi tenkte at hydrogen kanskje var enda smartere enn elbil. På grunn at elbilens store batterier, som jo er ressurskrevende å framstille. Sikkert å destruere også, når den tid kommer.

– Vi var svært fornøyde med hydrogenbilen fra Hyundai. Den ble brukt mye fra Oslo og ut til Lommedalen i Bærum hvor Wenche har hest. Det gir daglig kjøring og dermed mange kilometer. Det å kunne kjøre miljøvennlig var derfor et stort poeng. Samtidig som det ble en del billigere i bomringene, for her måtte vi passere både Oslo-ringen og Bærums-ringen. Dessuten lå jo hydrogen-fyllestasjonene tett. Både på Høvik, en ved E18 Sandvika og en til ved E16 på veien mot Hønefoss. Det fungerte som et skudd, forklarer Terje.

Null informasjon fra Uno X

Så ble to av de tre stasjonene nedlagt og den siste "gikk i lufta" 10. juni i år. Etter det har altså bilen stått.

– Det er veldig frustrerende. Vi har ringt gass-selskapet flere ganger, men det er nytteløst. Det virker ikke som om de selv vet noe som helst.

– På en skala fra 1 - 10 ligger frustrasjonsnivået på nærmere elleve, sier Terje og ler, en kort men oppgitt latter.

– Hva skjer egentlig undrer han.



– Hvorfor kan vi ikke få noen informasjon? Hva med verditapet på bilen? Vil hydrogen noen gang bli et reelt alternativ, når åpner fyllestasjonen igjen – eller kommer den noen gang til å åpne igjen?



Spør en tydelig engasjert Terje på vegne av seg selv og datteren.

Spørsmålene er både gode og mange. Svarene, derimot, de lar vente på seg.

– Jeg synes definitivt at Uno X hydrogen som drifter stasjonene – eller rettere sagt – skulle driftet de få stasjonene som finnes, har en forpliktelse overfor sine hydrogenbil-kunder. Jeg er hverken noen kverulant eller kranglefant, men dette begynner nå å irritere meg kraftig. Sikkert andre som har hydrogen bil også, for noen slike biler ble tross alt solgt her hjemme. Hva med bruktbil-verdien på disse? Akkurat nå tror jeg den er lik null ...

Kommer flere hydrogenbiler framover

– Jeg er kjent med at flere andre bilprodusenter også jobber med hydrogen som drivstoff. I tillegg til Hyundai og Kia, jobber også BMW og Toyota med dette. Hvor lett det blir å få solgt slike biler etter dette, her i Norge, vet jeg ikke. Det begynner å nærme seg en skandale, sier han engasjert.



– En ting er jo at det er litt risiko når man velger ny teknologi. Jeg ser den. Det samme var det jo for de første som bestilte seg elbiler. Vi ser nå i etterkant at det nok, var et smartere valg likevel. Det er nok overhengende fare for at det ikke blir hydrogen neste gang, men en ebil kan det kanskje bli. I mellomtiden kjører vi altså lånebil, i tillegg til en diesel-SUV som jeg har, avslutter Oslo-mannen.

Uno X beklager ulempene ...

Vi har vært i kontakt med Uno X Norge som gir følgende informasjon på SMS til Broom:

– Vi vil aldri kompromisse med sikkerheten for våre kunder. Vi kommer heller ikke til å ha hydrogen ved noen av våre øvrige stasjoner, før vi er helt sikre på at teknologien er god og at løsningen er helt trygg.

– De tre stasjonene som hadde hydrogentilbud er nå tømt for hydrogen. Dette gjelder stasjonen ved Sandvika utenfor Oslo, Hvam i Skedsmo og Åsane i Bergen. Eksplosjonen i Sandvika etterforskes fortsatt av politiet. Når vi har ny informasjon vil vi kommunisere dette til markedet. Vi bruker også tiden nå til å vurdere hva som er riktig for våre stasjoner og hvilken energi vi skal tilby i personbilmarkedet fremover.

– Vi beklager ulempene de stengte stasjonene medfører for hydrogenbilistene, skiver de i en SMS-en.



