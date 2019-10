Har aldri før blitt testet i Norge – nå skal den gi økt beredskap

Bak på helikopterdekket på Kystvaktskipet Svalbard står det som ser ut som et stort leketøy på drøye tre meter.

Det er det ikke. Den ubemannede helikopterdronen er proppfull av teknologi som skal gjøre fremtidige søk og redningsaksjoner i arktiske farvann både tryggere og bedre.

– Denne, eller tilsvarende kapasiteter, vil i fremtiden bli en viktig del av redningstjenesten. Det er vi helt overbevist om, sier Gunnar Jan Olsen, daglig leder hos Andøya Test Center, til TV 2.

Testes ut for første gang

Aktiviteten i arktiske strøk har økt kraftig de siste årene. Det samme har risikoen for ulykker der det er fare for både liv, helse og miljø.

VIKTIG: – Dette er fremtidens beredskapsteknologi, sier Gunnar Jan Olsen, daglig leder hos Andøta Test Center. Foto: Sigfinn Andersen

Derfor ser man nå på løsninger som kan være med på å styrke denne beredskapen.

Det er første gang man tester ut en slik helikopterdrone i Norge. Den kan være i luften mellom åtte til ti timer, samt oppnå en høyde på tre tusen meter.

Det betyr at den har en stor rekkevidde.

– Den har lang utholdenhet og kan fly ut 120 nautiske mil, noe som tilsvarer rundt 200 kilometers avstand fra selve fartøyet, sier Olsen.

– Et savnet verktøy

Ved et søk, eller et redningsoppdrag, kan video sendes direkte til hovedredningssentralene i Norge. Dermed får man en bedre situasjonsbeskrivelse av en hendelse langt unna.

– Helikopterdronen har både farge- og infrarødt kamera. Det betyr at du kan se en person i sjøen relativt enkelt, sier Gunnar Jan Olsen.

Selve testen foregår en times seilas utenfor Harstad.

Mannskapene kaster en dukke ut i sjøen. Dronen blir deretter sendt i luften, og i løpet av kort tid mottar personellet om bord på kystvaktskipet videosignaler.

Dermed kan redningsaksjon starte.

– Vi har savnet et verktøy som kan søke fra luften under ekstreme værforhold, og der det er farlig å fly under forhold med bemannede helikoptre eller fly, forteller Bent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge.

Bent-Ove Jamtli, Avdelingsdirektør, Hovedredningssentralen for Nord-Norge FOTO: Andreas Dahlmo

Manglende beredskap

Beredskapen i nordområdene har vært høyt på dagsorden de siste årene.

I en rekke TV 2-reportasjer er det blitt reist spørsmål om man faktisk er i stand til å redde cruisepassasjerer i forbindelse med et havari eller en ulykke utenfor Svalbard – eller langt unna redningsressursene.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge har tidligere erkjent at man må være forberedt på at menneskeliv vil gå tapt på grunn av store avstander og få ressurser.

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli mener det er blitt en endring rundt spørsmålet om økt beredskap i nordområdene.